Lady Gaga接新片演Gucci太太　曾買兇殺夫入獄16年被封「黑寡婦」

2018年上映的《星夢情深》(A Star is Born)叫好又叫座,更令觀眾看到樂壇天后Lady Gaga的演技實力。 相隔兩年Gaga終於接拍新片,在大導演烈尼史葛(Ridley Scott)執導的《Gucci》中飾演Gucci家族後人Maurizio Gucci的前妻Patrizia Reggiani,因買兇殺死前丈夫而入獄16年,被外國媒體封為現實版「黑寡婦」。

《Gucci》由名導烈尼史葛執導。(劇照)

Patrizia Reggiani於1973年下嫁著名品牌Gucci第三代傳人Maurizio Gucci,婚後育有兩名女兒。男方於1985年與外遇對象離家出走,到1991年正式提出離婚,每年贍養費達50萬美元(約390萬港元)。1995年3月27日,Maurizio Gucci於辦公室門口被殺手槍殺,Patrizia Reggiani於1997年1月31日被捕,翌年被控買兇謀殺前夫罪名成立,判入獄29年,外媒稱呼她為「黑寡婦」(Black Widow)。

Lady Gaga的角色難度相當高。(劇照)

Patrizia Reggiani於1992年被診斷出有腦腫瘤,接受手術後已完全康復,她以此為辯護理由,指腫瘤令她性情大變。經過上訴後,Patrizia Reggiani獲減刑至26年,她曾經在獄中以鞋帶上吊自殺未遂。2016年,Patrizia Reggiani入獄16年後因行為良好而提早獲釋,出獄後她每年從Gucci家族獲得90萬英鎊贍養費。

《Gucci》改編自著書《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》預計明年11月21日在北美地區上映,選擇頒獎季檔期明顯劍指奧斯卡。