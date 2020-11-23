【一秒拳王】無懼第四波疫情殺到　張建聲：相信好戲有好報！

第17屆《香港亞洲電影節HKAFF》昨日（22日）舉行閉幕暨頒獎典禮，電影節大使劉俊謙、及閉幕電影《一秒拳王》的成員都有出席活動。由於本港疫情反覆，而《一秒拳王》準備上映之際，問到導演會否擔心戲院再受疫情影響，導演坦然「無得擔心」，呼籲影迷入場支持之餘，都要做足防疫措施。

《一秒拳王》是今屆香港亞洲電影節的閉幕電影。（王誦賢 攝）

導演趙善恆及演員張建聲接受《香港01》訪問時談到新作《一秒拳王》，兩人除了分享拍攝點滴外，還順道呼籲觀眾盡快欣賞電影，因為本港的疫情疑似踏入第四波。導演趙善恆：「無得擔心，安全最重要，希望入場支持都要戴好口罩。」至於張建聲則相信「好戲有好報」。

他們除了落力宣傳外，還談到拍攝時的點滴，而相信最深感受的必定是首次以個人名義執導電影的導演趙善恆，他還以「BB」形容《一秒拳王》：「好開心，電影可以得到機會，最重要是是對得起一班兄弟。」他續指出，演員及導演都是他的夢想，今次是挑戰能否勝任這兩個崗位，幸好有一班好兄弟幫他完成任務：「多謝台前幕後的所有人讓這件事成真。」

導演趙善恆坦然「無得擔心」本港會否再受疫情影響。（王誦賢 攝）

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另外，問到導演為何再次邀請林明禎擔任女主角，在旁的張建聲即時笑稱：「她是恆女郎。」，讓導演非常尷尬。之後導演解釋是因為她演技好，特別是一雙眼睛：「她不需要對白都可以演得好，僅用眼神演出是好困難，所以今次再邀請她。」

除了導演辛苦外，張建聲在分享時提及他再次接受瘋狂減磅的玩命挑戰：「40多天要減20多磅。」雖然他表示過程非常辛苦，而且今次時間亦比較急，唯幸好之前有此經驗，最後都順利完成任務。

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