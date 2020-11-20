一秒拳王｜林明禎日夜密練瑜伽　接到劇本即應承︰今次多好多對白

港產片《一秒拳王》由趙善恆執導兼自演，周國賢、查朗桑提納托古（Nonkul）、林明禎、袁富華、張建聲等人主演，當中大馬女林明禎更是繼《救殭清道夫》後再次跟這個團隊合作，她表示一接到劇本後，便馬上決定要接拍，表現得相當興奮。

恆仔跟林明禎繼《救殭清道夫》後再度合作。（電影公司提供）

事實上，林明禎首部處女電影正是《救殭清道夫》，隔足3年能夠再次跟恆仔再度合作表示勁興奮。「一想到又有機會和《救殭清道夫》的班底合作就覺得非常難得和興奮！」而且今次明禎在一眾打拳男人中特別亮眼，事關她飾演一位「大笑瑜伽」老師小瑤，經常教人要開心大笑，但在笑容背後的她卻因為過去種種傷痛經歷以致內在其實非常灰暗。

林明禎今次飾演一位「大笑瑜伽」老師，仲有唔少對白架！（電影公司提供）

另外，林明禎都有講到這個角色跟自己很相似：「我也是表面常為人家帶來很多歡樂，常常帶著笑容，基本上都是小丑的角色；但私底下在家裡其實我也頗Cool的，比較隨性，也比較喜歡自己一個人的時候。我蠻享受自己宅在家中，好好的享受一個人的生活。」對於「大笑瑜伽」老師這個角色，明禎也表示之前不知道有這樣的瑜伽：「為了這個角色我也下了點功夫，看了很多相關的書和去看大笑瑜伽老師教學的情況，慢慢也讓我非常喜歡這個瑜伽了！」

林明禎表示如果自己有「一秒的能力」，她笑言自己會亂用，更表示要讀人心：「我會拼命的讀你在想甚麼！」（電影公司提供）

事實上，林明禎不時都會在個人IG上傳做瑜伽的片段，似乎每日都會在練習，而在今午（20日）林明禎又上傳瑜伽片段，更有跟朋友一起做簡單的動作，林明禎更出手幫兩位男性友人完成動作，但現場眾人都因為動作難以完成，所以都大笑爆肚。

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