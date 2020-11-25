男排女將｜鄧麗欣拍排球戲圓夢　粉絲喜見表情多︰近年啲戲好沉重

ViuTV萬眾期待熱血電視劇《男排女將》，於昨晚（23日）首播，一眾主演鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）、Ｍirror、Error等成員，事前都有為劇大力宣傳，首播已大獲好評，一定要繼續追劇！

鄧麗欣在戲中飾演的蔣家瑜曾是港隊主力。（影片擷圖）

鄧麗欣在戲中飾演的蔣家瑜，仍未成為力圖的排球隊主教練，在一家保險公司工作，沒有甚麼人生目標和方向，每個月只求簽到至少一張保單來吊命，但其實她未投身社會前，是位鼎鼎大名的前港隊大槌名將，因為傷患的緣故毅然退出港隊，不再着上紫荊花波衫。

不少影迷都話好耐冇見表情多多嘅Stephy喇！（影片擷圖）

見返表情多多Stephy

有粉絲在IG標記Stephy問︰「家瑜點解咁搞笑？」其實睇返近年Stephy的作品《空手道》、《藍天白雲》、《金都》、《殘影空間》等等，角色都比較沉重，Stephy早前受訪都講到，對住咁大班男仔拍戲，自己好似回春咁，就連觀眾都話好似終於見返當初好pure好true好cute嘅阿寶或者係憫情！

重溫近年鄧麗欣電影演出角色

+ 4 + 4 + 4

香港人朝朝都唔願起身。（影片擷圖）

生活、打波冇得並存？

劇入面的家瑜簡直係香港人寫照，夜晚煲劇唔願瞓、朝早唔願起身返工、返到工又唔願做嘢，角色設定繼續被大讚貼地，加上當中有關打排球的對白都勁真實，例如：「打排球可以飯食咩？你諗住排球打一世啊？人大咗要返工、要搵錢，有夢想大晒啊？好似我呢啲大人每日都要準時返工、要搵食、追單、追數，簽唔到單仲要俾老細鬧！打排球講求身高，天生得矮，跳得幾高都冇用！」

香港人想講夢想？想打波？好似家瑜咁，顧好份工未？（影片擷圖）

+ 16 + 16 + 16

Stephy初入行即遇上分叉路，最終揀咗model工作，放棄打排球。（影片擷圖）

Stephy排球黃金生涯毅然入行

在現實中，Stephy同樣為了工作在運動員最黃金的生涯中放棄了排球，她在訪問中都表示有後悔。「雖然有後悔，但對人生就冇後悔，自問算好喜歡自己的工作，都是值得的，回想過來如果有繼續打排球又會點呢？當時打咗個沙排比賽，贏咗冠軍代表香港去泰國打比賽，但又因為啱啱入行做model，接咗個護膚品嘅廣告，其實都心諗大鑊，去完泰國返嚟一定曬到好黑，一定拍唔成護膚品廣告，當時經理人都叫我自己揀，但又因為初入行有廣告係好開心嘅事，都係好大嘅機會，兩邊權衡之下我都係揀咗做model，之後都冇再打比賽，拍完廣告就加入咗Cookies、簽唱片公司。」

Stephy原本當年可以代表香港去泰國打比賽。（Stephy IG）

但其實後來Stephy都冇放棄打返排球，反來更組織了排球隊Loey，跟隊友們一同由丙組衝上乙組，只不過後來因工作關係，未能如當初時常投身賽事，最終還是決定解散球隊。今次拍攝《男排女將》同樣是她的夢想之一，她笑言本來想拍成電影，不過最終因為傾唔成的關係沒有開拍，直到今次收到劇本既開心又興奮，欣然接拍，終於完成心願及夢想，更希望為宣傳排球出一分力，吸引大家對排球的關注，相信在之後的集數仍會見到又可愛又搞笑的家瑜。