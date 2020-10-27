鄧麗欣曾跟錢國偉合作《辣警霸王花》 「今年真係有太多壞消息」

港產片《殘影空間》由鄧麗欣（Stephy）、黑哥姜皓文、余香凝、張建聲、蔡瀚億、凌文龍等人主演，今晚（27日）舉行世界首映，Stephy今日着上小背心露出小蠻腰、下身則是蛋糕長裙、再撘配尖頭高跟鞋，全身皆為粉紅色，就連口罩都是淡粉色，化身迷人Pink Lady。

《殘影空間》一眾演員，齊齊出席首映。（梁碧玲 攝）

問及Stephy在《殘影空間》有冇邊場戲好難忘時，她預告大家會見到好多超現實場面，大家係絕對估唔到。「為今次拍攝，我有強逼自己睇好多變態戲，令自己進入狀態，所以大家入場睇都要做好心理準備！」而黑哥則表示：「第一次跟Stephy做戲，但已經好似好熟咁！」Stephy：「佢睇住我大！」黑哥再笑言：「其實自己已經拍得好舒服，係陪住Stephy去見好多病人，成套戲都好吸引！」

Stephy全身皆為粉紅色，化身迷人Pink Lady出席首映。（梁碧玲 攝）

當問到Stephy今日終於來到首映日，有否放低心頭大石的感覺？「算係一半，因為始終未公映，同埋好想快啲俾大家睇到套戲，始終大家都辛苦咗好耐。（記︰睇到你IG話助手睇過試片，今晚唔敢再睇，有咁恐怖？）有好多人都問我係咪真係咁驚啊？其實唔係咁，呢套唔係鬼片嚟，只係會令你心理壓力好大，好易入戲，唔係一套開心嘅戲，會比較黑暗。」

今日「金牌監製」錢國偉病逝，曾於2016年合作《辣警霸王花》的Stephy，今日收到死訊時都表示十分傷感：「好難過，太突然，其實冇聽過佢有病，我哋已經好耐冇見。今年真係有太多壞消息，個心真係好傷，希望佢嘅家人同朋友節哀順變。」