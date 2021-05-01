【腿．影評】桂綸鎂「尋腿」暗藏隱喻！搞笑背後拆穿婚姻黑暗面

撰文： 是日觀影 最後更新日期： 2021-05-01 00:30

喜歡一個人，並不是會一個主要的理由，就是喜歡，便會想跟對方永遠在一起，然而，時間的消逝，漸漸跟對方的感情沖淡，那… 二人之間是否仍有「愛」的存在嗎？鍾孟宏執導的《陽光普照》編劇之一張耀升首部自編自導的電影作品，藉著他的父母一段既是真實又是荒謬的經歷，寫下一個為「愛」重新定義的電影作品。《腿》一段尋腿的旅程，逝去的感情回憶漸漸湧現，找回過去的愛情記憶，既是荒謬但是卻有點對愛的思考。

《腿》的故事講述鄭子漢與錢鈺盈因為跳舞而愛上了對方，成為了情侶後便結婚，本來以為美好的生活，卻因鄭子漢一注股擲，二人的關係卻陷入了絕境，如成陌路人。後來，鄭子漢被發現患上重病，必需要截肢來維持生命，正當他們以為這次能夠讓他們的感情再次拉近的時候，鄭子漢離開了，腿也不見了。錢鈺盈為了尋回丈夫的截肢，尋求醫生等人的協助，展開了一場「尋腿」的旅程…

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曾撰寫過小說作品的張耀升，出版過不少長篇與短篇的小說作品。2016年首次為陳玉勳執導的 《健忘村》合作編寫劇本，去年與鍾孟宏合編的《陽》片，榮獲提名金馬獎最佳原著劇本。《腿》是他首部執導的劇情長片，與鍾孟宏合編這個關於導演父母的一個故事，截肢是真實事件，尋腿也是真實事件，那… 如何把這真實事件，放在一個電影的劇情呢？

影片先以錢鈺盈與鄭子漢這對夫妻面對的「生」和「死」作開端，道出了這兩位人物之間的感情，是「親密」還是「陌生」呢？劇情把觀眾帶回到他們相識的一刻，二人相識於跳舞，鄭子漢追求錢鈺盈，鄭子漢與錢鈺盈的情深，卻因為男方的「誘惑」，導致二人之間的感情開始產生變化，然而，錢鈺盈對鄭子漢的感情堅持，對尋回丈夫截肢的執著，卻營造著彼此之晒的衝突。

（《腿》劇照）

從尋腿的旅程開始，錢鈺盈一直回望她跟鄭子漢的感情，縱使旁人一直希望她不要再嘗試尋找丈夫的截肢，但是，在錢鈺盈的心裡，丈夫的腿不只是代表著他的完整，還有是他們二人感情的修補，縱使丈夫對她不忠不義，但是她仍然要為丈夫找回失去了的腿，是她嘗試挽回這段感情的缺失，截肢不可以被代替，感情也不可以，只有錢鈺盈才會明白，她對丈夫的愛，是不會改變的，就如他們在舞台上跳舞，二人的步伐一致，腿在她的心目中，佔了一個十分重要的位置。

這個故事實在是戲劇性，甚至是很荒謬怪誕，尋找截肢可以構成一個故事內容，若然不是導演親口說著這是改編自他父母的親身經歷，也很難猜想到，這會是一個什麼類型和題材的電影。張耀升以黑色幽默的風格，貫徹著「甜蜜生活」的格調，帶點喜劇感，沉實的色調，不同的時序舖陳，描繪著鄭子漢與錢鈺盈二人的感情變化。在錢鈺盈的心裡，對感情的一份執著，喜歡一個人的投入（或是專一），伸延著她必定要尋回截肢的原因，是她對這段婚姻的尊重，也是她對丈夫的尊重。

（《腿》劇照）

張耀升在故事裡加入了不少喜劇的元素，當中有不少的對白，笑聲的背後，其實是道出了二人的婚姻矛盾，彼此之間的關係漸變陌生，或許感情的沖淡，彷彿眼前的並不是真心相愛的枕邊人。影片分別由張耀升與鍾孟宏擔任編劇，就如上段所說，影片貫徹了「鍾孟宏式」的電影風格，以張耀升的故事作骨幹，配以鍾孟宏的模式，對白的設計，場面的調度，都其實是很一脈相承，加上鍾孟宏的攝影，幾乎是很難找到張耀升的個人特色，這卻是影響了他在日後的電影風格。

桂綸鎂與楊祐寧在電影上的首次合作，他們在片中其實並不多同場的戲份，但是仍能看到互相之間的火花。楊祐寧的演出比較內歛，性格含蓄平靜，表現算是四平八穩，但是發揮卻並不多。桂綸鎂這次演黑色幽默的角色，性格比較外露，人物的演繹亦相對多一點的發揮，是她過往比較少接觸的角色類型。

桂綸鎂這次演黑色幽默的角色，性格比較外露，人物的演繹亦相對多一點的發揮，是她過往比較少接觸的角色類型。（《腿》劇照）

《腿》是一部具有豐富娛樂性的電影，影片的預告片具有吸引力，的確是十分成功，突顯出對影片的好奇心。電影有不少的可觀之處，幽默生動的格調，劇本的工整，攝影的清晰，襯托著電影的特色；然而，電影是有一點的不足，幽默的特色仍在，故事亦有不少的可觀之處，荒謬諷刺的格局，可是，仍然欠缺了導演的個人風采。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​