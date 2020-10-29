【驚夢49天】「象迷娘」陳天仁化身紅衣女鬼　銀幕處女作挑戰床戲

台灣電影近年掀起恐怖片熱潮，如《紅衣小女孩》系列、《返校》、《女鬼橋》及《粽邪》系列等。以台灣神秘民俗「觀落陰」為題材的《驚夢49天》早前在香港上映，而在戲中飾演「紅衣女鬼」的陳天仁，為大銀幕處女作出盡全力。

電影講述任容萱（圖）及陳天仁在戲中遇上性侵，可是後者選擇自殺。（《驚夢49天》劇照）

現年27歲的陳天仁，畢業於元智大學資訊傳播學系。在2010年7月，當時仍是高中生的她在棒球場上因替中華職棒「兄弟象」打氣而爆紅，因此被冠上「象迷娘」的稱號。

今次《驚夢49天》是陳天仁的電影處女作，電影也是首部以台灣神秘民俗「觀落陰」為題材的電影，電影講述女主角任容萱及女配角陳天仁在戲中曾經遇上性侵，前者努力拋開過去，更成為打擊罪惡的警察；但後者卻放棄生命，化身成紅衣女鬼。

陳天仁由清純學生變成怨氣衝天的紅衣女鬼。（《驚夢49天》劇照）

在《驚夢49天》，陳天仁由清純學生變成怨氣衝天的紅衣女鬼，角色極端的反差，讓她大呼過癮。其實在陳天仁得悉角色開始，就不斷看鬼片及對著鏡子做表情練習。除此之外，她把學生時期撞鬼的經驗放到電影。當時她不小心租到前房客燒炭自殺的房子，更會不時聞到燒焦味。更甚的是，她曾經目睹人形黑影，讓她非常驚恐。

對於性侵戲，陳天仁竟意外開心稱，強暴戲的合作演員楊志龍不僅經驗十足，更是大學師兄，對方紳士般的保護讓她完全放膽發揮。對於這場戲，她唯一抱怨是床鋪上的灰塵讓她一直過敏，讓她在現場狂呼「好癢！」專業的陳天仁獲現場工作人員大讚。

陳天仁抱怨是床鋪上的灰塵讓她一直過敏。（《驚夢49天》劇照）