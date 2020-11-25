【奇異博士2】網傳參戰超級英雄名單　其中一位先以反派角色登場

《奇異博士2》原定在明年5月上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響，電影拍攝進度被迫延遲，電影映期最終改為2022年3月。早前有外媒傳出電影會在11月底倫敦附近展開拍攝，沒料到，近日即傳出所有會參戰《奇異博士2》的超級英雄及反派。如果消息屬實的話，參與拍攝電影的人數絕對媲美《美國隊長3：英雄內戰》，難怪Marvel Studios會把這作品列為第四階段收官作。

《奇異博士》續集將在2022年3月美國上映。（《奇異博士》劇照）

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的《奇異博士2》原定在今年5月展開拍攝工作，並計劃在明年5月上映。可惜先有原導演Scott Derrickson因與Marvel Studios出現創作分歧而離任，之後再遇上新冠肺炎疫情，電影的籌備及拍攝工作被迫延後。

飾演「古一」的泰達史雲頓未知會否回歸續作，但莫道男爵（右）將繼續在《奇異博士2》登場。（《奇異博士》劇照）

外國傳媒《The Hollywood Reporter》在上周報道，稱《奇異博士2》將在11月底倫敦附近展開拍攝，沒料到，近日有消息人士即爆出所有會將參戰電影的超級英雄及反派。雖然暫時沒法證實消息的真偽，但有網民指洩露的名單非常合乎Marvel電影宇宙的未來發展方向。

有指《奇異博士2》將增設五大全新角色，陣容絕對可以媲美《美國隊長3》。（IMDb 圖片）

據該名消息人士稱，《奇異博士2》將增設五大全新角色，當中包括奇異博士的妻子Clea，她還與《奇異博士》反派「黑暗次元」的征服者多瑪姆有血緣關係。除此之外，有指Marvel Studios計劃新增另一名至尊法師Jericho Drumm。之後就是America Chavez、Cagliostro、Nightmare及Shuma-Gorath。至於已確定參戰的角色則包括奇異博士、紅女巫、王及莫道男爵等。

有指Xochitl Gomez將飾演America Chavez，她的設定原是超級英雄，但有指她先以「反派」形式。出現。（Xochitl Gomez Instagram 圖片）

該消息指出，Shuma-Gorath才是今集的最終反派，有指「它」將利用America Chavez製造多重宇宙，以Nightmare僅是Shuma-Gorath的分身，負責執行征服地球的任務。奇異博士得知後，便聯同王、紅女巫、莫道男爵、Clea及Jericho Drumm拯救地球，並要從Shuma-Gorath手上搶走America Chavez。

奇異博士的妻子Clea與多瑪姆有血緣關係。（《奇異博士》劇照）

另外，雖然《奇異博士》導演Scott Derrickson已離任《奇異博士2》導演一職，但他仍是電影的監製，負責繼續協助新導演森溫美（Sam Raimi）開發《奇異博士2》全新旅程。由於早前曾傳出三代蜘蛛俠將在《奇異博士2》同場出現，而近日Scott Derrickson突然語出驚人「所有《蜘蛛俠》的電影都是MCU的一部份」，莫非真的如傳聞所指，前兩代蜘蛛俠準備回歸？