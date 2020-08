【奇異博士2】劇組選角准則流出　全新女超級英雄登場為未來接棒

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)主演的《奇異博士2》《Doctor Strange : In the Multiverse of Madness》原定在明年5月上映,可惜先有原導演Scott Derrickson退任,之後編劇團隊遭撤換,不久後遇上COVID-19新型冠狀病毒肺炎,整個計畫被迫延後。近日有消息指,Marvel Studios準備重新投入這項目,並計劃在這電影中引進一位粉絲期待已久的女超級英雄。