【奇異博士2】劇組選角准則流出　全新女超級英雄登場為未來接棒

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的《奇異博士2》《Doctor Strange : In the Multiverse of Madness》原定在明年5月上映，可惜先有原導演Scott Derrickson退任，之後編劇團隊遭撤換，不久後遇上COVID-19新型冠狀病毒肺炎，整個計畫被迫延後。近日有消息指，Marvel Studios準備重新投入這項目，並計劃在這電影中引進一位粉絲期待已久的女超級英雄。

Marvel Studios在去年聖地亞哥國際漫畫展上宣布開拍《奇異博士2》，當時飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治都有到場。（Getty Images）

Marvel Studios在去年聖地亞哥國際漫畫展上宣布開拍《奇異博士2》，當時導演Scott Derrickson、飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治及紅女巫的伊莉莎伯奧遜均有到場，而奇異博士伙拍紅女巫的組合也讓粉絲非常期待。可是之後出現不少轉變，當中包括由《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列電影導演Sam Raimi頂替了Scott Derrickson；而編劇由Jade Bartlett換上了劇集《Loki》首席編劇Michael Waldron，這個計畫看似重新洗牌。

《奇異博士》導演Scott Derrickson與Marvel Studios在《奇異博士2》項目上出現創作分歧，最終前者在今年１月退任導演一職。（Getty Images）

可是之後新冠肺炎緊接而來，電影工作停擺，而電影上映時間也後押至2022年3月底上映，好讓Sam Raimi有更多時間準備。近日Marvel Studios準備重新投入《奇異博士2》這項目，皆因有外媒指工作室準備引入漫畫迷期待已久的女超級英雄。

《奇異博士2》的故事設定應該是繼《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟４》後，最重要的一集。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

據外媒《The Direct》報導，《奇異博士2》劇組正為女超級英雄America Chavez，又名Miss America尋求合適演員。據Marvel原著漫畫，這位女超級英雄是一位18歲、雙性戀的拉丁裔少女。然而據該報導指出，Marvel Studios正尋求一位12至15歲的波多黎各女孩，看來Marvel尋找一位比原著漫畫角色年紀還要少的演員；而在原著漫畫中，America Chavez擁有超人的力量和耐力，也有飛行能力，其速度飛行可達至光速。然而最重要的是，她能在現實中打開通道，讓她和其隊友穿越多元宇宙。

有傳America Chavez將會出現在《奇異博士2》。（Marvel Comics）

如果此消息屬實，Marvel Studios或正籌備推出Young Avengers項目。皆因目前來看，Marvel Studios已經有會在劇集《Hawkeye》及《WandaVision》分別出現的Kate Bishop及Speed與Wiccan。如今看來新一代主角人選已有初步計畫，影迷拭目以待。