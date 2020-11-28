拆彈專家2｜劉德華再戴義肢　導演邱禮濤：今次炸埋青馬大橋

由邱禮濤執導，劉德華、倪妮主演的《拆彈專家2》將於12月24日上映，電影早前在中國金雞百花電影節期間，舉辦了一場特別的發布會，當中劉德華飾演一位殘障拆彈專家，更會面臨極具殺傷力與危險性的「核彈危機」！

12月24日上映《拆彈專家2》，主演繼續有劉德華，導演亦是邱禮濤。今次更加上劉青雲，事隔18年再與華仔合作。（《拆彈專家2》劇照）

發布會中劉德華更有再次扮戴上假義肢場面，他坦言：「如果第二部不夠新，就不會拍，單單只是劇本已經打磨了兩年。」上集《拆彈專家》紅磡隧道爆炸的大場面令人難忘，導演邱禮濤表示：「今集除了有全新角色、全新故事外，更會有『新炸點』，特效與爆炸場面將更加震撼，觀眾都會為青馬大橋的安危心懸一線。」

青雲加入《拆彈》系列，今次是他跟劉德華自《嚦咕嚦咕新年財》，18年後再聚。（《拆彈專家２》劇照）

另外，《拆彈專家2》更是促成了劉德華和劉青雲時隔18年後的再度合作，兩位影帝交鋒，讓劉德華現場笑言：「都拼了！有種大家都是新人時的拼勁！」兩人在40度高温下，着上根據真實拆彈專家的服裝打造的80斤防彈服拍攝，只是穿和脱就要花上1個小時，拍完除衫之際猶如從桑拿房行出來一樣。

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倪妮表示知道能跟劉德華合作，便一定會來！（電影劇照）

倪妮在戲中飾演龐玲警官，做警察更是她從小到大的夢想職業。她為了接近警察風吹日曬幹練的形象，在拍攝前就開始健身，拍攝時也和化粧師溝通，希望能把自己的膚色化深一些。多次的舉槍開槍練習，讓倪妮拍攝時，單手就能扛起8斤重的槍，後來她也笑言：「拍攝結束後，發現自己兩個胳膊都不一樣粗了。」