拆彈專家2｜吳卓羲有幸當劉青雲副手　「已經集齊想合作的偶像」

日前政府宣布戲院需要再度關閉14日，由2日到15號都未能開放，而由兩大影帝劉德華、劉青雲領銜主演的《拆彈專家2》原定於12月24日登場，電影上映日期，目前暫未受影響。

由兩大影帝劉德華及劉青雲主演的《拆彈專家2》將於12月24日上映。《拆彈專家2》官方宣傳海報）

導演邱禮濤早前講明，來到續集，戲中有不少動作、槍戰戲，更會炸埋香港機場。當中一場反恐戲到香港機鐵站取景，劇組出動過百臨時演員，又租用超過十數部警車、救護車、消防車等，當日着上全副武裝上陣包括制服、長靴、頭盔飾演「爆炸品處理課」警長的吳卓羲，在攝氏三十度高溫下，於中環街頭跋足狂奔兼跨欄，為了拍出完美效果，吳卓羲在鏡頭前多次來回喪跑，大汗疊細汗都毫無怨言。

吳卓羲在戲中都不少動作戲。（電影公司提供）

對於戲中的動作場面，吳卓羲表示：「我體能即使應付唔到都要應付，最緊要拍出嚟靚！其實今日唔係最多動作嘅一次，之前已在機鐵站拍咗好多跳躍鏡頭，不過最辛苦唔係我，最辛苦係導演，好似今日咁，拍攝咁大場面，導演兼顧係最多。」

吳卓羲透露在片中飾演劉青雲副手，跟對方有不少對手戲，「上一集我跟華哥（劉德華）多對手戲，今次就跟青雲哥，我已經集齊咗我好想合作嘅偶像，同佢哋合作，我會從旁觀察，喺佢哋身上汲取經驗，對我日後電影發展好有幫助。」