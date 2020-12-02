《午夜天鵝》草彅剛首戰跨性別角色　上映10星期票房達6.5億日圓

前年姜皓文在《翠絲》挑戰跨性別角色，電影叫好叫座，而今年台灣及日本也推出類似的作品，同樣獲得關注。台灣的《Miss Andy迷失安狄》，由金鐘獎戲劇節目男配角獎得主李李仁主演，雖然電影要待明年1月才上映，但首波預告出爐後，獲得不少正面評價。

日版代表則是由草彅剛主演的《午夜天鵝》（Midnight Swan），電影在日本公映時雖然遇上疫情，但票房成績仍然亮麗。目前電影連續上映接近十個星期，難怪早前草彅剛出席當地謝票活動時坦然受寵若驚：「我開始是半開玩笑指這作品是我的代表作，但現在好像真的可以這麼說了。」

姜皓文在《翠絲》挑戰跨性別角色，電影同樣獲得極大迴響。（《翠絲》劇照）

《午夜天鵝》由《全裸監督》導演內田英治執導，電影講述草彅剛飾演的跨性別舞者凪沙，因事故收留遭家暴的親戚女兒櫻田一果。某天櫻田一果突然愛上芭蕾舞，為了支付學費，她瞞著凪沙從事非法工作，最終讓她自己身陷險境，要勞煩凪沙出面善後。也因此，原先對一果漠不關心的凪沙，發現一果的跳舞天分。他在一果的身上找到自己當年嚮往的少女夢，於是他決定全力支持她，還希望成為她的母親。

《Miss Andy迷失安狄》是由林心如及李李仁主演，前者更是首次擔任電影監製一職。（《Miss Andy迷失安狄》預告擷圖）

《午夜天鵝》在今年9月底日本上映，至今上映長達十個星期，當地票房成績更衝破6.5億日圓（約5,000萬港元）收入。除了票房成績理想外，電影獲一致好評，日本金獎導演白石和彌、導演園子溫、香取慎吾、稻垣吾郎及廣末涼子等，都粉粉在網上發文支持。其中園子溫稱：「草彅剛太厲害了，完全被他征服，隨著劇情推進，我甚至忘記了大銀幕上那個人是草彅剛。」

《午夜天鵝》在今年9月底日本上映，至今上映長達十個星期，當地票房成績更衝破6.5億日元收入。（官方 Twitter 圖片）

其實今次是草彅剛首度挑戰跨性別角色，他為此需要戴假髮、化濃妝、穿短裙及芭蕾舞衫，還在導演的要求下脫毛：「導演沒有給予我太多要求，唯一的要求就是要我去脫毛。」除此之外，導演也送贈他美白錦囊：「他建議我洗澡時加點浴鹽，我很聽話地加了六匙，皮膚之後真的有愈來愈光滑的感覺。」另外，草彅剛為了更了解角色，他在拍攝前閱讀了許多與跨性別有關的書籍和資料。

今次是草彅剛首度挑戰跨性別角色，而女新人服部樹咲則飾演櫻田一果，目前未知《午夜天鵝》會否有幸登陸香港呢？（《午夜天鵝》劇照）

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對於今次首度演出跨性別者，草彅剛指其實是深受內田英治執導的《全裸監督》影響並接受邀請，唯他接受演出當下沒有多問演出的角色。當他在閱讀劇本時，情緒完全被凪沙牽動。最破格的是，草彅剛還破天荒地以角色「凪沙」的身份，登上《週刊文春》的「原色美女圖鑑」，是31年來首位有男星以跨性別人士身分登上該圖鑑，當然獲得很大迴響。