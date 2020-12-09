《魔物獵人》片商道歉兼刪走「辱華」情節　望尋求第二度上映機會

真人版《魔物獵人》（Monster Hunter），早前因為一句涉嫌辱華的對白，電影在中國上映僅一天便遭下架。身為今次風波其中一位主角的MC Jin歐陽靖，日前更拍片回應，強調「永遠為我的血統感到自豪」，可惜部份中國網民仍然不賣帳。另一方面，引述外國傳媒消息，電影製造商已向中國影迷致歉，並確定刪去這段涉嫌辱華的情節，未知此舉能否再次打動中國片商及影迷。

真人版《魔物獵人》由美娜祖華維茲及Tony Jaa主演。（《魔物獵人》劇照）

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多間外國傳媒引述電影製片商之一的Constantin Film表示，戲中一句涉嫌辱華的對白已經刪去，並為引起此風波而道歉，強調這是一次「因疏忽而造成的誤解」。外媒《Deadline》引述Constantin Film的聲明：「電影絕沒有歧視、侮辱或冒犯任何華人的意圖，Constantin Film已經知道中國影迷的憂慮，並已刪去因疏忽而造成誤解的情節。」

電影由《生化危機》系列女主角美娜祖華維茲主演。（《魔物獵人》劇照）

雖然Constantin Film的聲明沒有明示或暗示電影會否重新在中國上映，但有外媒分析指，電影除了由德國公司Constantin Film、導演Paul W.S. Anderson旗下的加拿大公司Impact Pictures、SONY子公司幕寶電影公司及日本的東寶聯合製作外，更重要就是有騰訊公司旗下的騰訊影業。據了解，網絡上的相關爭議文章不久後就遭屏蔽或撤下，這曾引發網民猜測騰訊作為合作公司之一，有意協助電影除去更多負面消息。

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其實在今次《魔物獵人》涉嫌辱華前，今年由迪士尼所創作的真人版《花木蘭》被指「不尊重中國歷史」，在中國上映時劣評如潮；另外，同是迪士尼旗下的Marvel Studios的《上氣》，戲中的一位角色「傅滿洲」又疑似涉及「辱華」。

而在7年前上映的《地球末日戰》都曾因一句「China is Dark」而緣盡中國市場，即使這句對白最後都刪走，但電影都未能在中國上映；另外，在2005年上映的《藝伎回憶錄》，當年就指以中國女星章子怡飾演日本藝伎的做法不當；由大導演基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠—俠影之謎》及《蝙蝠俠—黑夜之神》更被指戲中有不少「辱華」情節。未知今次《魔物獵人》的命運會如何？