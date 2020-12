MC Jin《魔物獵人》對白涉辱華　網民鬧爆電影公司上映一日即下架

Rapper 歐陽靖(MC Jin)、美娜祖華維茲(Milla Jovovich)同Tony Jaa主演由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》,上周五(4/12)在內地上映,但其中有段對話卻涉嫌有辱華成分。

Rapper 歐陽靖(MC Jin)、美娜祖華維茲(Milla Jovovich)同Tony Jaa主演著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》,上周五(4/12)在內地上映。但其中有段對話卻涉嫌有辱華成分。(網絡圖片)

戲中飾演軍人的MC Jin說:「Look at my knees.」對方問:「What kind of knees are these?(這是哪樣的膝頭?)」MC Jin回答是「Chinese」。這段對話令人聯想到一首嘲諷亞洲人的童謠的其中一句:「Chinese, Japanese, dirty knees, look at these.」暗嘲亞洲人喜歡向人下跪。

網民鬧爆電影對白涉辱華。(微博圖片)

雖然電影的中文字幕為「膝下有黃金」,但內地網民一早鬧爆,電影公司亦已跪低道歉,電玩公司亦指已同有關製作公司反映。但MC Jin亦逃不過被內地網民洗版式爆鬧的結局,他被狠批平時扮愛國,有錢時卻配合辱華,「讓你說甚麼台詞就說甚麼台詞?」、「恭喜,你的台詞讓這電影等着暴死吧」。

辱華爭議後,中國影院隨即接到當局通知,要求將《魔物獵人》全線下架,已買票的觀眾將退票處理,而製片商則正製作新版本。惟MC Jin至今依舊潛水,沒有作出回應。

