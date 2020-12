MC Jin歐陽靖回應《魔物獵人》對白涉辱華一事：我真的心如刀絞

Rapper 歐陽靖(MC Jin)、美娜祖華維茲(Milla Jovovich)同Tony Jaa主演著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》,上周五(4/12)在內地上映。但其中有段對話卻涉嫌有辱華成分。(網絡圖片)

MC Jin歐陽靖有份演出嘅名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》,上周五(4/12)於內地上映後,因為MC Jin其中一段對話有涉嫌有辱華成分,惹起極大爭議,中國影院隨即接到當局通知,要求將《魔物獵人》全線下架。MC Jin亦喺12月8日凌晨拍片回應強調自己:「我為我的血統,而且會永遠為我的血統感到自豪。」

MC Jin《魔物獵人》對白涉辱華 網民鬧爆電影公司上映一日即下架

由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編嘅同名電影《魔物獵人》,由MC Jin、美娜祖華維茲(Milla Jovovich)同Tony Jaa主演,戲中有一段係飾演軍人嘅MC Jin說:「Look at my knees.」對方問:「What kind of knees are these?(這是哪樣的膝頭?)」MC Jin回答是「Chinese」。這段對話令人聯想到一首嘲諷亞洲人的童謠的其中一句:「Chinese, Japanese, dirty knees, look at these.」暗嘲亞洲人喜歡向人下跪。引起內地網友不滿有辱華意思。

MC Jin於12月8日凌晨上載短片到IG,以英文回應:「讓我為大家還原戲中場景,這是個諧音雙關,我對這個角色以及這句話背後理解是,這一刻他自豪地宣佈自己是一個中國士兵,不止是他的膝蓋,而是整個人都是中國的。這讓我難過和心痛的是,我本以為中國同胞看完後會覺得”YES這是代表中國的士兵”,僅此而已。所以這一幕現在被誤解,我真的心如刀絞。我覺得有必要就這個問題進行說明,因為這關係到的不是我的事業,而是我內心更為珍視的東西——我的根。在過去的20年裡,我一直致力於用我的平臺為華裔群體發出積極的聲音,我擁抱並熱愛我的群體。我為我的血統,而且會永遠為我的血統感到自豪。」

點擊逐格睇MC Jin如何回應: