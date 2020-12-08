MC Jin歐陽靖回應《魔物獵人》對白涉辱華一事：我真的心如刀絞

Rapper 歐陽靖（MC Jin）、美娜祖華維茲（Milla Jovovich）同Tony Jaa主演著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》，上周五（4/12）在內地上映。但其中有段對話卻涉嫌有辱華成分。（網絡圖片）

MC Jin歐陽靖有份演出嘅名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的同名電影《魔物獵人》，上周五（4/12）於內地上映後，因為MC Jin其中一段對話有涉嫌有辱華成分，惹起極大爭議，中國影院隨即接到當局通知，要求將《魔物獵人》全線下架。MC Jin亦喺12月8日凌晨拍片回應強調自己：「我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪。」

MC Jin《魔物獵人》對白涉辱華 網民鬧爆電影公司上映一日即下架

由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編嘅同名電影《魔物獵人》，由MC Jin、美娜祖華維茲（Milla Jovovich）同Tony Jaa主演，戲中有一段係飾演軍人嘅MC Jin說：「Look at my knees.」對方問：「What kind of knees are these?（這是哪樣的膝頭？）」MC Jin回答是「Chinese」。這段對話令人聯想到一首嘲諷亞洲人的童謠的其中一句：「Chinese, Japanese, dirty knees, look at these.」暗嘲亞洲人喜歡向人下跪。引起內地網友不滿有辱華意思。

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MC Jin於12月8日凌晨上載短片到IG，以英文回應：「讓我為大家還原戲中場景，這是個諧音雙關，我對這個角色以及這句話背後理解是，這一刻他自豪地宣佈自己是一個中國士兵，不止是他的膝蓋，而是整個人都是中國的。這讓我難過和心痛的是，我本以為中國同胞看完後會覺得”YES這是代表中國的士兵”，僅此而已。所以這一幕現在被誤解，我真的心如刀絞。我覺得有必要就這個問題進行說明，因為這關係到的不是我的事業，而是我內心更為珍視的東西——我的根。在過去的20年裡，我一直致力於用我的平臺為華裔群體發出積極的聲音，我擁抱並熱愛我的群體。我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪。」

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