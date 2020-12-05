《魔物獵人》對白涉辱華正式下架　發行商︰有新版本再進行放映

由電玩改編成電影的《魔物獵人》（Monster Hunter），原定今個月作全球上映，但受疫情影響，最終只能在中國及台灣兩地率先上畫（4/12）。不過電影上映不夠一日，就因為一句對白涉有辱華成份，遭內地網民舉報要求下架。今日（5/12），戲院方面便收到發行商通知，電影因技術問題需要下架，已預售的戲票亦作退票安排。

《魔物獵人》原本獲中國及台灣作全球率先上映，現在內地方面要先行下架。（《魔物獵人》劇照）

事源電影其中一幕，講到兩位士兵對話，首先一位士兵問︰「What kind of knees are these？」（這是怎麼樣的膝頭？）然後二人互望一笑，隨後對方笑答一句︰「Chinese」創作方可能視為一個諧音gag，無傷大雅。不過有網民就指「knees」與「Chinese」的關係，是沿自一首具種族歧視的童謠，內容是︰「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」，有內地網民解說是暗諷中國人喜歡下跪，故涉辱華。

電影由《生化危機》系列女主角米娜·祖華域芝主演。（《魔物獵人》劇照）

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事件在網上發酵大半日，今日（5/12）內地戲院紛紛收到發行商發出的短訊，表示要臨時抽起，停止放映，至於已售出的場次將進行退票手續，而新版本將不日提供，再另行通知上畫日期。有院商表示，訊息更強調舊版本一場都不能再播。

有戲院登出公告，向受影響影迷致歉。(網上圖片)

至於遊戲廠商Capcom Asia，就事件作官方回應，表示遊戲和電影是由不同公司製作，在得知對電影《魔物獵人》的意見後，會收集玩家的想法，再向公司反映情況。