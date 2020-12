《魔物獵人》對白涉辱華正式下架　發行商︰有新版本再進行放映

由電玩改編成電影的《魔物獵人》(Monster Hunter),原定今個月作全球上映,但受疫情影響,最終只能在中國及台灣兩地率先上畫(4/12)。不過電影上映不夠一日,就因為一句對白涉有辱華成份,遭內地網民舉報要求下架。今日(5/12),戲院方面便收到發行商通知,電影因技術問題需要下架,已預售的戲票亦作退票安排。

《魔物獵人》原本獲中國及台灣作全球率先上映,現在內地方面要先行下架。(《魔物獵人》劇照)

事源電影其中一幕,講到兩位士兵對話,首先一位士兵問︰「What kind of knees are these?」(這是怎麼樣的膝頭?)然後二人互望一笑,隨後對方笑答一句︰「Chinese」創作方可能視為一個諧音gag,無傷大雅。不過有網民就指「knees」與「Chinese」的關係,是沿自一首具種族歧視的童謠,內容是︰「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」,有內地網民解說是暗諷中國人喜歡下跪,故涉辱華。

電影由《生化危機》系列女主角米娜·祖華域芝主演。(《魔物獵人》劇照)

事件在網上發酵大半日,今日(5/12)內地戲院紛紛收到發行商發出的短訊,表示要臨時抽起,停止放映,至於已售出的場次將進行退票手續,而新版本將不日提供,再另行通知上畫日期。有院商表示,訊息更強調舊版本一場都不能再播。

有戲院登出公告,向受影響影迷致歉。(網上圖片)

至於遊戲廠商Capcom Asia,就事件作官方回應,表示遊戲和電影是由不同公司製作,在得知對電影《魔物獵人》的意見後,會收集玩家的想法,再向公司反映情況。