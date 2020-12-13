銀河守護隊︳雅曼達施菲終認拒演嘉魔娜真實原因：以為票房實仆直

《孤星淚 Les Misérables》女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）近日接受外媒The Hollywood Reporter採訪，透露2013年Marvel邀請她飾演《銀河守護隊 Guardians of the Galaxy》女主角嘉魔娜（Gamora），被她拒絕。雅曼達施菲早年解釋，她對這個需要全身搽滿綠色的角色抱持謹慎態度，因為需要花費太多化妝時間。而在最新採訪中，她實話實說：「（因為我）不想成為首部失敗的Marvel電影的一部分。」

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我當時想：「誰想看一部關於會說話的樹和浣熊的電影呢？」很顯然，我的觀念是錯的。 雅曼達施菲

雅曼達施菲表示《銀河守護隊》劇本很棒，但拒絕的理由是不想成為「那個人」。「如果你主演了一部那種大投資電影，如果它票房失敗了，荷李活是不會原諒你的。我見過這樣的事發生，所以有巨大的恐懼，思考一下值得嗎？」而因大投資電影票房失敗而星途隕落的荷李活藝人確實不少。

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嘉魔娜最終由素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）飾演，評價很不錯。《銀河守護隊》系列在Marvel電影宇宙裡的口碑票房都超出了預期。而且《復仇者聯盟4：終局之戰 Avengers: Endgame》結束後，《雷神4 Thor: Love and Thunder》和《銀河護衛隊3》已成為MCU明星最多，最具吸引力的電影項目。

素兒莎丹娜自接下嘉魔娜一角後人氣勁升，她亦常在IG裡大曬美好身材益Fans：

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