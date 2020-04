【銀河守護隊】Groot台詞唔止得一句　導演拆解佢有幕曾瘋狂爆粗

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,不少電影開拍無期。喜歡在網上與粉絲交流的《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)系列導演James Gunn都曾呼籲,影迷留家觀看《銀河守護隊》系列,並把觀看時的照片上傳,達成全球「同步」觀看電影的一刻。 除此之外,James Gunn近日也在網上平台頻頻回應粉絲的提問,他更疑似劇透了電影的方向。

影迷在2021年將會迎來《銀河守護隊》系列最後一集。(《銀河守護隊》劇照)

《銀河守護隊》在2014年上映後,粉絲在明年終於迎來系列電影的最後一集。雖然導演James Gunn仍在處理屬於DCEU的重啟版《自殺特攻》,但他也是《銀河守護隊》第三集的導演,所以需要同時照顧Marvel的粉絲。他指出《自殺特攻》不會因為新冠肺炎而延後上映,而《銀河守護隊3》的映期也沒有改變。

《銀河守護隊3》或將探討火箭浣熊的過去。(《銀河守護隊》劇照)

之後,James Gunn又透露關於《銀河守護隊3》的部份劇情。雖然網上曾傳出「銀河守護隊」將有角色犧牲,而該角色是由導演弟弟Sean Gunn以動態捕捉方式飾演,並由畢列谷巴(Bradley Cooper)聲演的火箭浣熊。導演James Gunn也曾在今年2月中在其社交平台Twitter,解釋這角色將被殺死的原因:「如果我不殺死火箭浣熊,我也會死。」他之後還稱︰「沒有角色死去並非他考慮之列。」看來火箭浣熊死亡的事是無可改變。雖然如此,但導演James Gunn近日指出,火箭浣熊對未來的故事非常重要,第三集或將探討他背部傷痕的由來:「這是我一直為火箭浣熊計劃的事。」

原來Groot不止一句「I am Groot」,原來還會瘋狂Fuxk其他角色。(《銀河守護隊2》)

除此之外,James Gunn又踢爆Baby Groot在《銀河守護隊2》瘋狂爆粗,其實原來當時電影都有端倪。電影接觸尾聲,當時有一幕講述火箭浣熊歡迎勇度加入銀河守護隊:「歡迎來到該死的銀河守護隊,他當然沒有用該死的。」(Welcome to the frickin’ Guardians of the Galaxy. Only he didn’t use frickin),之後火箭浣熊跟Baby Groot說:「我們需要好好談論他的用言詞。」(We need to have a real talk about your language)原來除了這句,Baby Groot在《銀河守護隊2》說了50次「F**k」。最後,導演打趣指劇組後製了這幕,不少網民粉粉留言叫導演公開這段「F-BOMB CUT」畫面。