銀河守護隊｜嘉魔娜原設計圖曝光　靚女咗反而唔得導演歡心？

Marvel Studio美術發展部門總監Andy Park，將會繼續負責《黑寡婦》、《尚氣》、《WandaVision》和《雷神奇俠》的美術，昨日（23日）他在個人Instagram公開了《銀河守護隊》中嘉魔娜（Gamora）的設計原圖，原來跟現時的純綠色外貌有頗大差異，而且跟妹妹涅布拉（Nebula）更有姊妹相！

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現時Gamora的樣子採用了紅髮、綠皮膚、面上有簡單的銀色紋。（電影劇照）

現時電影中的Gamora是紅髮、綠皮膚、面上有簡單的銀色紋，跟Andy Park原先的設計有很大出入，他分享照片後更講到該張圖片是在首集《銀河守護隊》的設計，事實上當時已落實採用該版本，不過最終James Gunn突然主意，決定要Gamora要以簡單為主，更是在選角揀中素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演之前就已落實，並沒有根據演員的面孔來繪畫。

美術總監公開Gamora最初樣貌，不過James Gunn決定唔用。（AndyPark IG）

事實上有粉絲認為該版本的Gamora更靚、更吸引，同樣是紅髮綠皮膚，不過就畫上了不同的紫色花紋，從畫作看起來，紫色跟綠色相當配襯，而且臉部的花紋看起來跟「妹妹」涅布拉（Nebula）更相似，未知James Gunn是否不希望二人太相似，想建立出對立效果而有這決定？

Gamora最初的樣貌跟Nebula的確有異曲同工之妙。（電影劇照）

其實就連涅布拉的初藝術設計圖跟現時在大銀幕上的都有不同！

點擊睇涅布拉不同造型設計：