劉德華受訪嘆今時今日演員標準變低：「準時不是應該的嗎？」

入行近40年的劉德華，出名專業又勤力，多年來都是藝人典範，早前他接受名嘴魯豫訪問的片段在微博瘋傳，談到今時今日對演員的標準比以前低了，連準時到片場及背熟台詞都被誇獎，他感嘆地說：「不是我敬業，而是現在的標準變了。」

華仔入行40年一直保持專業，是業界典範。（影片截圖）

劉德華認為演員可為分兩種類型，一種是像周潤發、梁朝偉般的「天才型演員」，另一種是「能接受意見的好人型演員」，他就屬於後者。出名敬業的他，就算已是天王巨星級，但從不怠慢工作，魯豫說：「要做這麼好的一個人是辛苦的」，仲要做足50年，但劉德華卻反問：「我好嗎？」，引伸出另一問題。

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劉德華認為這個世代標準變了，講起以前拍馮小剛的戲，通告寫明9點化妝，10點埋位拍攝，他準時9點鐘到場，馮小剛問他為何這麼早到，曾經以為守時是理所當然的事，今時今日已成優點，「現在，準時竟然成了一個優點了，準時難道不是應該的嗎？我覺得這個（指將準時當成優點）要重新再定義一下了！可能現在已經……要求跟以前不一樣，所以連準時、記台詞都是優點。」

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聽落似是在批評新一代不如上一代專業，但劉德華立即打圓場說，不認為標準改變是件不好的事，自己的認知也需要重新定義，有時他會提點一下新人演員，但不會強加自己的標準予別人：「現在我覺得是我錯，因為世界改了，我還停留在以前。也不要強迫其他人跟著你那個節奏或者是你的模式去做。」

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