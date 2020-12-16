【迷離劫】張曼玉前夫重拍24年前定情作　心中女主角卻另有她選？

張曼玉曾經和法國名導奧利維耶．阿薩耶斯（Olivier Assayas）結婚，並曾因阿薩耶斯執導的電影《錯過又如何 Clean》登上康城影后寶座，獲得華人女星罕見的殊榮。雖然阿薩耶斯和她算是和平分手，在離異之後也並沒有撕破臉。然而近日兩人當初結緣定情的1996年電影《迷離劫 Irma Vep》，將被重拍成HBO迷你劇集，阿薩耶斯仍然是導演，女主角卻要換成以《丹麥女孩 The Danish Girl》奪得奧斯卡最佳女配角獎的艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）。

《迷離劫》描述張曼玉扮演的華人女星受邀到法國演出一部新片，是著名默片劇集《吸血鬼》的重拍版，她人到巴黎，卻發現工作人員根本對於不諳法語的她無心搭理，心中的寂寞愈來愈深，劇組內部也不明白導演為何要找一位亞洲人來飾演法國女賊，整個拍片過程變得不愉快，最終女主角還可能被扮女配角的演員取代。銀幕上張曼玉在法國工作不開心，戲外她與阿薩耶斯卻擦出火花，電影推出後兩年就結了婚。

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當初張曼玉在《迷離劫》的角色也是一位叫Maggie的女星，而艾莉西亞主演的新迷你劇集，自然不可能再讓她演華人，角色設定會變成美國女星Mira，一樣在語言不通的法國拍片受氣，其他情節是否會有所更動尚不得而知。艾莉西亞本身是瑞典人，和著名的演技派男星麥可法斯賓達（Michael Fassbender）因戲結緣、結婚，之前也曾經在重啟版的《盜墓者羅拉 Tomb Raider》擔任女主角，對於接手前輩的角色並不陌生。

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