一見鍾情20年｜黎明親口認曾暗戀張曼玉　「有貼照片在電腦上」

由劉偉強執導，黎明及張曼玉主演的浪漫愛情電影《一見鍾情》，不經不覺踏入廿周年。電影是兩位主角繼《甜蜜蜜》後再度合作，自然成為當年的話題。在《畫說張曼玉》一書曾記載，他們這兩次合作的趣聞。然而要數最震撼一次，相信是黎明在4年前中國內地節目上，首度承認暗戀過對方。

《甜蜜蜜》把黎明及張曼玉塑造成「銀幕情侶」。（《甜蜜蜜》劇照）

黎明及張曼玉在合作《一見鍾情》前，兩人的首次合作是拍攝陳可辛執導的《甜蜜蜜》，電影由紀念歌手鄧麗君而開始，故事發生在鄧麗君歌唱事業的巔峰時期，當時她紅遍整個東亞市場，並以她最後不幸逝世作為電影故事結尾的關鍵。

《甜蜜蜜》講述從天津來香港工作的黎小軍，認識了從廣州來香港工作的李翹，由於兩位主角都鍾情鄧麗君，於是慢慢產生了真愛，但兩人最後都選擇分開。直到1995年，兩人竟在美國紐約相遇。

《甜蜜蜜》叫她叫座，還在不同頒獎禮上勇奪多個獎項。（《甜蜜蜜》劇照）

《甜蜜蜜》在1996年上映時叫好叫座，除了獲得超過1,500萬港元票房外，電影在《金像獎》及《金馬獎》都獲得多個獎項提名。前者最終獲得9個大獎，當中包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角等，而後者則榮獲最佳劇情片及最佳女主角的兩大殊榮。

在《畫說張曼玉》一書，就曾記載過兩人拍攝的秘聞。據該書記載，黎明對張曼玉讚不絕口：「張曼玉在此片裡有很新穎的表現。這是我非常欣賞和佩服的。拍戲過程中大家交流很多，合作也很愉快。」除此之外，原來黎明在拍攝時，還曾寫日記記錄二人相處的時光：「8月26日：漫遊百老匯。今晚早收工，有機會到紐約百老匯逛逛，還能趕得及看夜晚10點場的《石破天驚》」等。

《畫說張曼玉》一書指出黎明在拍攝《甜蜜蜜》時，曾寫日記記錄與張曼玉相處的時光。（《甜蜜蜜》劇照）

在合作完《甜蜜蜜》4年後，黎明及張曼玉再續前緣。當時張曼玉曾解釋為何會突然接拍《一見鍾情》：「其實我一直都很想拍劉偉強導演的戲。我認識他緣於《旺角卡門》，當時他是攝影師。」正值拍攝《花樣年華》的張曼玉，遇上電影停拍兩個月：「他（王家衛）不反對我拍外面的戲，於是就拍了。」

在拍攝《一見鍾情》時，原來張曼玉正忙於拍攝《花樣年華》。（《一見鍾情》劇照）

張曼玉在趕及完成泰國《花樣年華》的拍攝後，就立即趕赴三藩市拍攝《一見鍾情》。雖然她在泰國因連日趕戲而病倒，但她只休息了兩天便馬上開工。最終兩人在1999年3月12日在三藩市重聚。據了解，即使當天沒有黎明的戲份，他也會到現場看張曼玉排戲。

在4年前，黎明錄影江蘇衛視《非凡搭檔》時，首度公開他自己暗戀過張曼玉的過去，並坦言在求學時常把女方的照片「貼在電腦」上。當時他甚至惋惜地表示︰「命運和緣分硬碰到了」，引起一遍哄動。