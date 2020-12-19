葉問3｜曾被甄子丹打到骨折　泰臣上月復出打擂台重回20歲巔峰

《葉問3》於2015年上映，由袁和平擔任動作指導，甄子丹、張晉、熊黛林主演，戲中更請來重量級拳王泰臣特別演出，泰臣飾演經營地下拳賽俱樂部的老闆，更跟甄子丹對打的戲份。

雖然泰臣在拍攝期間受傷，但打戲都有堅持親身上場。（電影劇照）

事實上，在拍攝《葉問3》期間，現場曾一度發生意外，拍到泰臣跟甄子丹的對打戲時，甄子丹因遷就鏡頭的關係，手肘意外批肘撞中泰臣的左手食指，後來發現泰臣左手食指骨裂，事後需包好紗布及使用托架保護手指，當時問及泰臣傷勢時，他委屈表示：「當初你們只擔心甄子丹會否受傷，冇人想過我的安全！現在我受傷了都冇人安慰。」

11月28日，泰臣跟鍾斯打慈善賽。（泰臣IG）

雖然一代拳王早已退役，但今年11月尾，54歲的泰臣決定復出打慈善賽，對戰另一位51歲前拳王鍾斯（Roy Jones Jr.），8回合兩人最終打成4：4平手。其實泰臣對於今次復出打慈善賽都嚴陣以待，回歸擂台前他曾一度重達300多磅，為了打好拳賽而積極減磅，在6至8星期內減走130磅，最終在賽前上磅錄得體重為220.4磅，跟他在1986年成為史上最年輕重量級拳王時的221磅相若。

泰臣操fit打慈善賽。（泰臣IG）

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11月28日，泰臣跟鍾斯打慈善賽。（網上圖片）

當時泰臣曾公開自己減磅攻略，首先每日都會做兩小時帶氧訓練，同時都要確保自己飲吃正確，他自言：「我自己就是要食得像奴隸，要將自己討厭的事做得毫不費力，在你不想起床時起床，要變成自己生命的奴隸。」

泰臣更有公開訓練片段，當中他打出超快連環拳，更是快到差點看不到的程度，更獲教練Rafael Cordeiro力讚「出拳和動作彷如20出頭」，絲毫不負一代拳王的名號。

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