《刻在你心底的名字》場景巡禮　台中隱世景點突變2020爆紅打卡位

《刻在你心底的名字》故事發生在台灣解嚴後的1988年，天主教學校「維特中學」的兩個大男孩阿漢 張家漢（陳昊森飾）與Birdy王柏德（曾敬驊飾）之間一段超越友誼的深厚情感。許多人說是台版的《以你的名字呼喚我》，除了美麗動人的攝影之外，電影對於時代的刻畫也相當細膩，特別是許多場景都是選擇實景拍攝。

「觸景傷情」，我們的回憶經常與場景有關，跟著愛人曾經去過的地方，每一個都會留在心裡很久，過了數十年，以為自己早已釋懷，但當故地重遊時，卻又想起那段往事，心裡頭浮現關於他的記憶，才有「景物依舊，人事已非」的感慨。

《刻在你心底的名字》故事取材自導演柳廣輝學生時期的真實經歷，電影裡面的每個場景不僅不是虛構，且是很明確的地點，電影足跡踏遍台灣北、中、南，甚至遠赴離島澎湖及加拿大取景。透過電影，我們得以跟著年輕的阿漢與Birdy一起回到了1988年的台灣，更有趣的是，走訪這些拍攝場景時，想像自己成為電影的角色，感受時代的差異。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鹿刻Luke，原文：《刻在你心底的名字》彩蛋｜場景篇—台北、台中、澎湖電影場景巡禮】