23歲徐嬌近況曝光　稱《長江七號》遭周星馳折磨：造成童年陰影！

現年23歲的徐嬌，在2006年8月獲周星馳選中參與《長江七號》演出，反串飾演戲中男主角周小迪而爆紅。她最近擔任配音節目《我是特優聲》飛行導師時，得到資深前輩讚揚她當年的表現。豈料，她竟稱「當年這段經歷讓留下童年陰影」。

韓永華（右）是男扮女裝；而徐嬌（左）則是女扮男裝。（《長江七號》劇照）

徐嬌早前以飛行導師身份，在《我是特優聲》中與資深配音員吳磊合作，即席挑戰為動畫《靈籠》作現場配音。她一人為年輕女子及小男孩兩個角色配音，原本已經難度十足，再加上這兩個角色的密集對話，更加難上加難。然而徐嬌輕鬆切換聲音，由頭至尾流暢而穩健的演出，不僅讓參賽者嘆為觀止，更獲專業配音員大讚，稱她在《長江七號》時已經展現出專業的配音能力。

徐嬌最近擔任配音節目《我是特優聲》飛行導師，現場配音獲參加者及配音導師激讚。（徐嬌微博圖片）

然而，徐嬌笑稱，其實替《長江七號》配音是她的「童年陰影」，皆因當時的配音導師正是導演周星馳，而他出名非常嚴格：「他為了一個鏡頭可以拍足二十至三十遍，那三個月簡直是折磨。」當徐嬌以為殺青後終於可以鬆一口氣，豈料最辛苦的才剛開始，原因她需要為電影配音，而配音指導也是周星馳：「《長江七號》是我的童年陰影。」

徐嬌笑稱其實替《長江七號》配音是她的「童年陰影」。（《長江七號》劇照）

徐嬌續指出，當時的配音真的太難了：「特別是配哭戲，現場拍的時候就已經拍到我完全哭不出來，於是周導讓我媽來『家暴』我，才得以繼續把那場戲拍完，配音我也不知道是怎麼熬過來的。」當年外界認為她「出道即爆紅」，她如今回頭看坦誠真的有道理：「因為再也沒有經歷過像周導這樣嚴格的導演，對我來說也是我人生中目前為止最幸運的事情。」

徐嬌回憶當年外界指她「出道即爆紅」是有道理的。（《長江七號》劇照）