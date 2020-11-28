西遊記｜周星馳創作「愛你一萬年」　源於感情失意︰逼巴士時諗到

近日周星馳（星爺）被前女友于文鳳入稟追討豪宅「天比高」$7,000萬佣金，兩人對簿公堂，日日都有新聞爆出，目前案件仍在審理當中，未有定案。

日前TVB方面釋出一條2004年周星馳，跟哈佛大學中國文學教授李歐梵的對談片段，兩人作為嘉賓出席「漫遊於現代與後現代之間」的講座，探討對星爺電影及香港文化的看法，當中星爺更有提到《西遊記》中「愛你一萬年」究竟係點樣創作出來的呢？

《西遊記》中的經典對白「如果要為這段感情加上一個期限，我希望是一萬年」係點嚟嘅呢？（電影劇照）

感情失意引發創意

在港大的對談中，李歐梵教授提及自己在哈佛教書時，採用了星爺的電影作為教材，星爺心花怒放咁回應：「聽到佢咁講其實好開心！我仲記得當時喺巴士上面，唔知點解，總知係逼緊巴士，應該係喺西安咁嘅地方，咁就一路喺度諗，可能我嗰陣時喺私人感情上都有啲咁嘅feel（感覺）。呢句好老套嘅對白，最後發現原來係件好真摰嘅對白嚟嘅，當堂又變咗另外一回事。」

星爺：「呢句好老套嘅對白，最後發現原來係件好真摰嘅對白嚟嘅。」（影片擷圖）

為朱茵煩惱？

睇返當年的時間線，星爺先在1992年因拍《逃學威龍2》跟朱茵傳出緋聞，兩人後來再在《西遊記》系列的月光寶盒及仙履奇緣中合作，不過當年似乎星爺疑似跟莫文蔚撻着，令朱茵極之傷心。

朱茵曾在1999年12月的訪問中回應跟星爺的一段情，講到同星爺拍拖是個教訓，因當年拍攝《西遊記》時，她在拍攝後去到星爺的睡房，打開門後感到有其他人在場。「沒有捉姦在床，但床是暖的且洗手間門打不開。」有指此後朱茵埋下心結，兩人最終分手收場。

朱茵疑似因第三者介入而對星爺死心。（《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照）

有指此後莫文蔚頂替了朱茵，跟星爺前後合作了《回魂夜》、《食神》、《算死草》、《喜劇之王》，並客串《少林足球》等多套電影，不過見到星爺在2004年再講返咁真摰的對白︰「如果要為這段感情加上一個期限，我希望是一萬年」經典對白，難以令人不聯想起疑似女事主的朱茵。

星爺疑似跟莫文蔚撻着，跟朱茵分手收場。（電影劇照）