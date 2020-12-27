刻在你心底的名字｜曾敬驊陳昊森同居3個月　「分手日」：唔捨得

台灣同志題材電影《刻在你心底的名字》由兩位新晉男神主演，陳昊森以及曾敬驊兩人在電影上映後均火速爆起，其實大家對曾敬驊應該較為熟悉，因為去年他在《返校》中演出學弟魏仲廷一角，擔正演出話題作的他已是兩套破億電影的主人公，今次他為了拍攝《刻在你心底的名字》更有特別體驗！

驊森CP引起不少人追看。（電影劇照）

兩套億萬票房男神：曾敬驊

曾敬驊在拍攝《返校》只得21歲，仍是位大四學生，首次演戲就成「億萬票房演員」，更入圍第56屆金馬獎最佳新演員，既有身高又有外貌，即時被封為新生代小鮮肉男神，但其實當時他毫無演戲經驗，更自爆在試鏡時因為超時講了7分鐘的關係，被嫌他講話沒重點，不過後來經過4個月的訓練，以1:10000的海選中脫穎而出，擔正演魏仲廷一角。

曾敬驊憑《返校》魏仲廷一角入圍金馬獎最佳新演員。（《返校》劇照）

曾敬驊陳昊森去同志酒吧觀摩 險被索吻

今次曾敬驊為了拍攝《刻在你心底的名字》，導演要求曾敬驊和陳昊森先加深對彼此的認識，更安排了兩人去同志酒吧「感受同志熱情」，又要求兩人泡溫泉，兩人在訪問中自爆其實到了酒吧外面幾度都不敢進去，終於在鼓起勇氣進去後，玩得反而更好，更有被請喝酒，陳昊森：「曾敬驊更差點被索吻！」

刻在你心底的名字｜陳昊森首拍戲極速爆紅 裸露戲睇唔到大遍紋身

《刻在你心底的名字》中，張家漢一度想要親Birdy。（《刻在你心底的名字》截圖）

開拍前同居3個月培養感情

其實在開拍之前，為了要曾敬驊跟陳昊森培養默契跟感情，兩人住進了劇組安排的公寓中，率先展開同居生活。務求在朝夕相處下，讓他們能達到單靠一個眼神就能知道對方在想甚麼，比喻說曾敬驊說：「當昊森緊張的時候手會握成拳頭，而且會一直冒汗，有時候他人會變得很容易焦慮，透過他講話我能察覺到他在緊張。」

後來再有一次，他提到自己比較晚回家而且還沒吃東西，他：「剛好昊森有朋友買了一碗乾麵給他，他就把那一碗乾麵給我吃，那一刻就覺得好感動。」

曾敬驊跟陳昊森在開拍前，展開了三個月的同居生活。（電影劇照）

「驊森CP」是真的嗎？

對於「驊森CP」外界都覺得兩人非常有愛，當然都有被問及兩人對彼此有沒有真的心動過呢？曾敬驊先表示：「感覺更多的是那個角色（Birdy）對對方（阿漢）的愧疚，因為在很多對戲下，都覺得明明那麼喜歡對方，為什麼還要逼迫他呢？所以在看到阿漢掉淚都會很心疼。」

另外陳昊森則講到：「有很多時刻都會心動！不只是Birdy這個角色，我覺得敬驊私底下也很迷人，有時候看到他不經意一笑，對我來說都是很美的一幅畫！」後來他補充說，會看得出敬驊對自己要求很高，在每場戲之間會產生出他的魅力，確實令人很心動。

兩人在廁所一幕戲，心痛得來又有激情。（《刻在你心底的名字》劇照）

「分手日」曾散驊：唔捨得

事實上在從開拍《刻在你心底的名字》到殺青日，陳昊森跟曾敬驊幾乎形影不離，3個月建立起來的感情也不會是假的，所以最後要「分手」一天，曾敬驊都有講到自己有唔捨得，他：「搬家當天我打電話給昊森，謝謝他三個月來的陪伴，以後在表演上也會繼續給予對方支持和信心。」

他更有坦言在角色上真的有愛上陳昊森，不過當兩人離開宿舍，回到各自原本的生活後，就會往下一個劇組走去，開展出另一個新的故事。

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