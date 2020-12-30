【哈利波特】傳華納急召主要演員救亡　改編舞台劇故事出年開拍

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）即使完結多年，但至今仍深受影迷愛戴。近日有知情人士爆出驚人內幕，斷言丹尼爾烈格夫及其他《哈利波特》成員將再一次回歸魔法世界。

《哈利波特》系列電影捧紅了多位小童星，近日有知情人士爆出驚人內幕，斷言丹尼爾烈格夫及其他《哈利波特》成員將再一次回歸魔法世界。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

英國著名作家JK Rowling，在2007年推出《哈利波特》系列最終章《哈利波特－死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows）後，整個系列亦告終結，當時JK Rowling在2006年公布該作品的英文書名時，也曾透露，書中內容已交代哈利的最後冒險，以及跟佛地魔的最後戰鬥等，沒有打算再寫任何關於哈利波特的書籍。如此一來，《哈利波特》的故事似乎已經走到終點。

《哈利波特》系列電影，隨著《哈利波特－死神的聖物2》而完結。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

然而，知情人士Daniel Richtman，近日突然透露，「哈利波特」及電影其他的主要演員，正與華納兄弟商討重返歸魔法世界的可能性，而且該談判已經進行了一段時間。唯他指出，在新冠肺炎疫情影響下，讓一切陷入膠著狀態。他最後補充，華納兄弟及演員的談判開始加快，如果幸運的話，官方很快就會公布這部神秘電影的消息。

《哈利波特－死神的聖物2》時，見到哈利波特及金妮帶着兒子Albus Severus準備搭乘霍格華茲特快列車。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

有機會舞台劇改編成電影

目前電影的性質尚不清楚，可能是粉絲期待而久，以舞台劇《Harry Potter and the Cursed Child》（暫譯：《哈利波特－被詛咒的孩子》）為故事基礎的電影作品。這舞台劇的劇本是由《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）編劇Jack Thorne所撰寫，故事講述步入中年的哈利波特，他在英國魔法社會的的經歷。而舞台劇故事的起點與《哈利波特－死神的聖物》結尾完全相同，即哈利波特及金妮帶着兒子Albus Severus準備搭乘霍格華茲特快列車，踏上他在霍格華茲的第一學年，而這將包括了多位主要角色及他們的子女。

榮恩、妙麗及哈利波特都已經成家立室。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

眾演員曾視像會議露玄機

雖然未知消息是否屬實，但在新冠肺炎疫情期間，「馬份」湯姆費頓曾邀請丹尼爾烈格夫、路拔格連、Bonnie Wright、Evanna Lynch及Jonathan Isaacs等人視像會議，雖然當時眾人都沒有透露半點風聲，但他們卻曾預告明年將有大事發生，皆因明年是首集上映20周年，莫非這「大事」就是他們要再一次回到魔法世界。再加上《怪獸》系列的成績未如理想及易角等問題，看來華納兄弟或需要他們回來幫助。