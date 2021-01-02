【哈利波特】31歲女子撞樣「妙麗」愛瑪屈臣　似到連生母都分不清

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影當年上映時，成功捧紅了多位童星，當中包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「馬份」湯姆費頓等。然而早前英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）報道，美國有一位31歲的女子因長相與愛瑪屈臣非常相似而引起網民關注。

當年《哈利波特》成功捧紅了丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣這三位童星。（《哈利波特》劇照）

這位與「妙麗」愛瑪屈臣撞樣的女子名為Kari Lewis，她是一名教學助理，而她平時也會打扮成《美女與野獸》的「貝兒」（Belle）賺取外快。她還向《每日郵報》表示，其母親有時會誤認照片中的愛瑪屈臣為她。而她之前在餐廳工作時，甚至有客人對她與愛瑪屈臣撞樣感到非常驚訝：「當我在一間餐廳工作時，客人無法相信我與愛瑪屈臣非常相似。看到他們的反應時很有趣，我明白他們為什麼認為我跟她非常相似。」

愛瑪屈臣在《哈利波特》後，成為真人版《美女與野獸》的「貝兒」。（《美女與野獸》劇照）

Kari Lewis續指出，當《哈利波特》系列電影的第一部作品《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）在2001年上映後，曾有人誤認她是愛瑪屈臣：「當我去郵局寄信給母親時，突然有幾個女孩稱呼我為妙麗。」可是她當時不知道這部電影，於是她回家調查這是甚麼：「我發現我確實跟她很相似。」而由這刻開始，她就成為了《哈利波特》電影及小說的粉絲。

Kari Lewis（右）因與愛瑪屈臣撞樣而引起網民關注。（《哈利波特》劇照 / Kari Lewis Instagram 圖片）

Kari Lewis目前在Instagram上擁有3.3萬名粉絲，而她透露有不少活動組織邀請她來扮成妙麗。雖然許多網民認為她與愛瑪屈臣非常相似：「她與愛瑪屈臣都為世界帶來歡樂，一樣值得喝采。」但也有網民坦言，她跟本尊仍有不少的的差距：「她的媽媽可能需要一副新眼鏡。」

愛瑪屈臣因演出妙麗而爆紅，也有人因似愛瑪屈臣而成名。（《哈利波特》劇照）