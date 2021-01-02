《八佰》榮登2020全球票房冠軍　內地網民感尷尬︰一場無人的比賽

2020年剛剛過去，在新冠肺炎疫情下，全球各地戲院都要封院，市民都多了時間留在家中睇戲。但在內地，由於官方指出在有效的疫情防控之下，戲院關閉過一段日子後重開，並繼續大力推動電影業，最後更讓中國憑《八佰》，首次成為全球年度票房冠軍！

《八佰》成為2020年10大全球票房冠軍。（《八佰》電影劇照）

首先在10大上榜電影中，有4套均是來自中國，包括《八佰》、《我和我的家鄉》、《姜子牙》以及《金剛川》，其中3套都是講述祖國情懷、為國奮鬥等等的愛國之情，《八佰》更奪得了2020年全球票房冠軍，總收入達31.09億元人民幣票房。

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排名第11的《《隱形客》賺足約10億港元。（《隱形客》劇照）

全球封院中國繼續營業

對於中國電影《八佰》勇奪2020年全球票房冠軍寶座，的確惹來不少爭議，有指因為2020年不少大片都因新冠肺炎疫情，一改再改延後上映，加上其他地區的戲院又要關閉，民眾同樣受禁足令影響，未能親身到戲院觀看，所以才會造成這張電影成績表。

不過有指排名第11的《隱形客》其實才是大贏家，因為電影以700萬美元（約5446萬港元）的預算製作，但全球票房就大收$143,151,000（約11億港元），賺大約10億港元，性價比非常高，完全係賺到笑！

《八佰》講述國民革命軍第88師524團死守上海四行倉庫。（《八佰》劇照）

內地網民都覺勝之不武？

雖說10大有4套電影都是來自中國，幾乎霸佔一半席位，不過內地網民似乎都不太接受，用比喻指今次中國勝之不武，「只是參加了一場無人的比賽，最後自己勝出」、「人家都沒有派出對手」等等。

其實《八佰》是套非常受爭議的電影，推出早期因為電影被轟美化國民黨，電影中更能見到不少青天白日滿地紅旗飄揚的畫面，直接令《八佰》被踢出上海電影節，但最終由《八佰》勇奪2020年10大全球票房冠軍，有網民留言「厲害了我的祖國」作出回應。