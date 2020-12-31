少女墮落日記｜15歲女遭輪姦案　以受害人視角全裸拍攝惹爭議

日本電影《少女墮落日記》改編自真實事件受害者雪村葉子的自白書，以最寫實的第一人稱拍攝角度，帶觀眾走入主角的內心。事件講述雪村葉子在 15 歲那年慘被5名男子擄走強姦，事後過着像在地獄中的生活，被家人、同學謾罵與恥笑，一度想割脈自殺了結生命。

《少女墮落日記》更入選了2018年威尼斯國際影展、2018德國日本漢堡影展，更榮獲2018年印度諾伊達影展評審團獎！

《少女墮落日記》改編自真人真事，15歲少女慘被5男強姦。（電影劇照）

受害者雪村葉子一角由《我在妳的床下》的西川可奈子主演，她在《我在妳的床下》的表現已十分出色，令人期待她今次的表現。《我在妳的床下》改編自暢銷小說，西川可奈子中飾演一名被丈夫家暴的人妻，西川可奈子在戲中都有多場全裸性愛畫面，刻劃長期受折磨的經歷，來後又要靠着有「隱形人」之稱的高良健吾走出困境。

《我在妳的床下》西川可奈子：

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西川可奈子再度全裸演出，角色最後決定要向男人進行復仇！（《少女墮落日記》電影劇照）

真實受害人現場睇住拍強暴戲

而西川可奈子今次在《少女墮落日記》同樣有全裸演出，但她表示最震驚的事是這居然是個真實故事，一度不敢相信，同樣地正是為了這麼衝擊的真實事件，更加希望演出來帶出強烈訊息。

西川可奈子在接受訪問時，曾表示：「拍攝遭集體強暴那場戲時，真實事件受害者雪村葉子小姐也在場，十分擔心會否讓她回想起那段殘酷的回憶，但雪村小姐反而十分感謝我願意接演這個沉重的角色，都有感到開心。」

西川可奈子再度全裸演出，今次要向男人進行復仇！（《少女墮落日記》電影劇照）

故事主要講述「葉子」被輪姦後，屋企和同學都唾棄她，指罵她是蕩婦、這樣的女兒會下地獄、道歉有用的話要警察有咩用等等，說話極之難聽，雖然她有想過自殺了結生命，不過後來她卻有另一個想法，決定要利用男人來報復男人，她在高中畢業後靠著援交賺來的錢，去到東京整容繼而展開她的復仇人生，日頭會繼續讀書，而到了晚上則會在酒店調教男人來洩忿。

性感女星平塚千瑛自言曾在快餐店打工時被性騷擾，後來才驚覺有問題。（影片擷圖）

另外，性感女星平塚千瑛在《少女墮落日記》中飾演整形後的「葉子」一角，事實上她自言在接拍電影後才關注「#MeToo」運動，她：「演葉子場後才理解到遭受性騷擾、性侵的女性要為自己發聲需要很大的勇氣，非常尊敬參與『#MeToo』運動的人。」

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太真實令平塚千瑛唔敢睇輪姦戲

對於令人髮指的輪姦場面，平塚千瑛表示：「太衝擊了，讓我想遮上眼睛不敢看下去，要是在家就能按快播，但在戲院看時會感到非常震撼！」由於電影十分寫實的關係，《少女墮落日記》曾被日媒稱為「爭議之作」，但導演和演員們最希望喚起社會大眾重新審視女性正遭受的問題。