《銀河守護隊》James Gunn爆料　有Marvel高層不滿搵畢列谷巴配音

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由James Gunn編導的Marvel超級英雄片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中，請來雲迪素（Vin Diesel）以及畢列谷巴（Bradley Cooper）為樹人（Groot）和火箭浣熊（Rocket Raccoon）配音，但原來此舉在初期引起高層相當不滿。

樹人曾在《銀河守護隊》及《復仇者聯盟3》中展現特殊技能。（《銀河守護隊》劇照）

James Gunn不時都會在Twitter上回應觀眾提問。（Twitter擷圖）

James Gunn近日在Twitter上回應觀眾提問，他講到當年曾有Marvel的高層為了請他們來配音而感到不能理解，James Gunn透露：「當時Marvel某高層睇完一個初版後講到『為甚麼我們要付錢給畢列谷巴配一個完全聽不出來是他的聲音？』，James Gunn心想着請他配音正是因為是位優秀的演員，這才是重點！他是在創造一個角色！」不過那位高層已不在Marvel或迪士尼之中了。

影迷在2021年將會迎來《銀河守護隊》系列最後一集。（《銀河守護隊》劇照）

雖然觀眾未必聽得出火箭浣熊是畢列谷巴配音，不過他特有的沙啞聲音，加上一連串抵死寸爆對白，畢列谷巴真的正如James Gunn所說，他是在創造角色，賦予火箭浣熊全新的生命，而且在Marvel宇宙中也相當出色且受歡迎，《銀河守護隊3》將於2023年上映。

（《銀河守護隊2》劇照）

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