神奇女俠1984｜落實開拍終章現代背景設定　導演親回「豹女」下落

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的DC超級英雄片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）現正在串流平台HBO Max上架中，《神奇女俠1984》為《神奇女俠》三部曲第2集，目前全球票房收8500萬美元（約6億6130萬港元），不過電影預算本身為2億美元（約15億5600萬港元），但在HBO Max上的僅憑24小時即打破觀看紀錄，華納方面隨即宣布落實開拍第3集，更會是最終章！

《神奇女俠3》將會是完結篇。（《神奇女俠1984》劇照）

據《Hollywood Reporter》報導，其實《神奇女俠1984》在北美地區大收1670萬美金（約1億2993萬港元），成功創下新冠疫情以來最佳周末票房

而且《神奇女俠1984》上架HBO Max後，幾乎有過半數用戶在首日睇戲，在疫情下有此成績已經非常好。

早前姬嘉鐸叫影迷們不要再執着戴安娜的過去。（《神奇女俠1984》劇照）

此外，《神奇女俠1984》在外媒報導當中大獲好評，加上全世界的影迷都十分喜歡神奇女俠，華納兄弟主席Toby Emmerich表示：「很高奮將《神奇女俠》的故事拍下去，姬嘉鐸跟導演Patty Jenkins將會共同回歸第3集。」相信第3集會講到現代的神奇女俠，因為早前姬嘉鐸曾叫影迷們不要再執着戴安娜的過去，她：「我覺得過去的故事已經處理得很好，是時候前進了。」

「豹女」芭芭拉有機會現身第3集？（《神奇女俠1984》精彩劇照）

另外有網民在Twitter上問導演Patty Jenkins「豹女」芭芭拉（Kristen Wiig飾）的故事是否已完結，還有冇機會見到佢時，導演Patty Jenkins回覆：「拭目以待！」似乎暗指「豹女」會在第3集驚喜重現！

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