魔物獵人｜MC Jin對白出事即下架　5套被指辱華電影畢彼特都中招

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由電玩改編成電影的《魔物獵人》（Monster Hunter）由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）、Rapper歐陽靖（MC Jin）以及Tony Jaa主演，電影公司12月4日率先在中國和台灣，惟上映不足一日，就因為MC Jin一句即興對白涉及含有辱華成份，被網民強烈投訴到下架。

《魔物獵人》上映不足一日即時下架。（電影劇照）

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MC Jin對台詞被誤解感到心痛。（IG：@iammcjin）

事源電影其中一幕，為講兩位士兵正在對話，其中一位士兵問︰「What kind of knees are these？」（這是怎麼樣的膝頭？）二人對望一笑，另一位笑笑回應︰「Chinese」。
創作方只將該句對白視為諧音gag，但就有網民指出「knees」與「Chinese」的關係，來自一首具種族歧視的童謠，內容為︰「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」，有內地網民解釋這是暗諷中國人喜歡下跪，故涉辱華成分。

後來MC Jin就有為自己的對白而公開道歉，更表明自己心如刀絞，他：「我擁抱並熱愛我的群體，我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪。」

點擊逐格睇MC Jin如何回應：

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在《魔物獵人》備受辱華爭議後，中國影院隨即接到當局通知，要求將《魔物獵人》全線下架，已買票的觀眾將退票處理，而電影製片商之一的Constantin Film表示，戲中一句涉嫌辱華的對白已經刪去，為此而道歉並強調今次是「因疏忽而造成的誤解」。

點擊睇5套涉辱華爭議電影：

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