魔物獵人｜MC Jin對白出事即下架　5套被指辱華電影畢彼特都中招

由電玩改編成電影的《魔物獵人》(Monster Hunter)由美娜祖華維茲(Milla Jovovich)、Rapper歐陽靖(MC Jin)以及Tony Jaa主演,電影公司12月4日率先在中國和台灣,惟上映不足一日,就因為MC Jin一句即興對白涉及含有辱華成份,被網民強烈投訴到下架。

《魔物獵人》上映不足一日即時下架。(電影劇照)

MC Jin對台詞被誤解感到心痛。(IG:@iammcjin)

事源電影其中一幕,為講兩位士兵正在對話,其中一位士兵問︰「What kind of knees are these?」(這是怎麼樣的膝頭?)二人對望一笑,另一位笑笑回應︰「Chinese」。

創作方只將該句對白視為諧音gag,但就有網民指出「knees」與「Chinese」的關係,來自一首具種族歧視的童謠,內容為︰「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」,有內地網民解釋這是暗諷中國人喜歡下跪,故涉辱華成分。

後來MC Jin就有為自己的對白而公開道歉,更表明自己心如刀絞,他:「我擁抱並熱愛我的群體,我為我的血統,而且會永遠為我的血統感到自豪。」

在《魔物獵人》備受辱華爭議後,中國影院隨即接到當局通知,要求將《魔物獵人》全線下架,已買票的觀眾將退票處理,而電影製片商之一的Constantin Film表示,戲中一句涉嫌辱華的對白已經刪去,為此而道歉並強調今次是「因疏忽而造成的誤解」。

