The Rock送恩人六位數字名車　承諾照顧對方一生一世感動網民

The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）出名有情有義，日前他就向一位幾十年前幫助過他的恩人，送上價值六位數字的名車，仲承諾恩人他日退休後，會照顧對方一生一世，感動千千萬萬網民。

狄維莊遜向多年恩人送上驚喜。（影片截圖）

日前狄維莊遜在Instagram上載短片，內容為直擊他向一位多年前仗義幫忙的恩人Bruno Lauer，送上一架價值3萬美元（約23.4萬港元）的Ford房車的片段。狄維莊遜在貼文中透露，年幼時曾獲Bruno收留，二人同住在一間汽車旅館的小房間。到他15歲時準備投身摔角事業，當時他全副身家只剩7美元，連落腳地方都沒有時，再次獲Bruno收留，並將身上最後的40美元給狄維莊遜買車。

狄維莊遜15歲時投身摔角事業，一度窮得只剩下7美元。（IG圖片）

Bruno坐上新車後感動流淚。（影片截圖）

狄維莊遜一直對Bruno心存感激，日前趁聖誕節，他決定向恩上送上驚喜，準備了一部全新房車給對方當聖誕禮物，當Bruno看到新車時大感錯愕，到試車時更感動流淚，場面十分感人。狄維莊遜表示：「我愛你，兄弟，你的善良和愛心，幫助我改變了生活軌跡，當你準備好退休時，只要說一句，我就會撐你」，言下之意狄維莊遜承諾會照顧Bruno一生一世，作為世界級巨星的他，不曾忘記幫助過他的，這份心意實在令人感動。

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