狄維莊遜創處女作最高片酬世界紀錄　18年後決定重啟《蠍子王》

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）當初憑《盜墓迷城2》、《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》中「蠍子王」一角在大銀幕上嶄露頭角，更是他早期從職業摔角擂台轉戰電影的首部主演作品，時隔18年後，有消息指狄維莊遜有意跟環球影業計劃重啟《蠍子王》。

《盜墓迷城2》中，狄維莊遜扮演令人印象深刻的蠍子王。（電影劇照）

事實上當年擔正主演首部電影《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》時，他收到了大約550萬美元（約4,279萬港元）片酬，創下出演首部電影片酬最高的世界紀錄，同時為他的電影事業打開成功之門。

據外媒報導指，狄維莊遜今次將會透過其製片公司Seven Bucks一同參與重啟《蠍子王》，更有找來提名奧斯卡金像獎《Straight Outta Compton》的編劇Jonathan Herman執筆。

當年狄維莊遜創下了出演首部電影片酬最高的世界紀錄。（電影劇照）

據知《蠍子王》會以現代為故事為背景，但時間線就會設定發生在《盜墓迷城》和《盜墓迷城2》的5000年前，講述一名戰士正跟摧毀他家園的邪惡軍團對抗，並捉走了敵方的預言家作為人質，雖然預言家曾預言他會死在這場戰役之中，不過他抱着可以自己創造命運的信念，最終轉化成為了「蠍子王」。

今日狄維莊遜為他跟姬嘉鐸和賴恩雷諾士合拍的Netflix電影《Red Notice》宣傳。（Dwayne Johnson IG）