Marvel總監透露MCU新進展　暗示推《復仇者5》新模式呈現《黑豹》

Marvel Studios的首部迷你劇《WandaVision》（暫譯：溫黛與幻視）即將啟播，除了兩位主角「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）努力宣傳外，連身為漫威娛樂首席創意總監的Kevin Feige都落力為劇集造勢，還透露了Marvel電影宇宙（MCU）的未來計畫。

由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演的《WandaVision》即將播映。（《WandaVision》劇照）

Kevin Feige近日接受多間外國傳媒訪問，話題總離不開即將啟播的首部Marvel Studios迷你劇《WandaVision》，而迷你劇的首波評價陸續出爐，Kevin Feige希望透過《WandaVision》能讓影迷去接受一個與別不同的全新體驗：「今次的意外（新冠肺炎）對我們起了好大作用，意想不到更是Marvel Studios的拿手好戲，皆因《WandaVision》是我們首部迷你劇，我就是喜歡劇情夠大膽及與別不同，皆因這些都只能在Disney+上看到。」

Kevin Feige透露不少MCU的新進度，當中包括有意籌備《復仇者聯盟5》。（Getty Images）

除了提到《WandaVision》外，Kevin Feige也有透露Marvel電影宇宙的未來計畫。

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