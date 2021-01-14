極品芝麻官｜網民嫌陳浩民演技浮誇　反問王晶︰搞點《倚天》未？

由王晶執導自演、陳浩民、林子聰、葉項明、胡然、張璇等人主演，大賣港式經典喜劇的電影《極品芝麻官》即將於1月29日上架優酷平台，王晶提及該套電影係喜劇之餘，更會上演鬥智鬥勇破懸案的戲碼，可謂多重享受。

《極品芝麻官》將於1月29日上架，陳浩民飾演浙江第一狀師馬如龍。（影片擷圖）

戲中由陳浩民飾演精通律法、狡滑多智、戰無不勝的馬如龍，他更自封為浙江第一狀師，偶然遇上微服私訪的皇叔王親裕，並收其為徒。此時，恰遇富豪唐家忽然發生變故，唐家老爺突然身亡，妾室連不染（胡然 飾）被當做兇手關入大牢。馬如龍疑心另有真凶，決心為她洗去冤名，不料卻因此惹上事端。馬如龍妻子劉小虎（張璇 飾）一家被栽贓並判為兇手，岳父也因此入獄，事後馬如龍才意識到他早已陷入層層圈套之中。

林子聰繼續做醜角。（影片擷圖）

不過似乎內地網民對於《極品芝麻官》唔賣帳，當中最受爭議的便是電影中的語言，雖表明是港式喜劇，但網民就留言︰「國語就沒意思了，肯定粵語才過癮啊，國語就簡直大餐沒放鹽」、「超，以前你地（哋）唔睇粵語片？ 我地廣東系雙語通殺，但是粵語親切點」、「請問王導有粵語版嗎？」、「哇，普通話啊有無粵語版」等等，竟然王晶出品的大陸戲講普通話反被觀眾嫌棄。

除了語言，似乎連選角都唔啱網民心水，「為什麼總是這個陳浩民？」、「覺得陳浩民在好多影視劇裡面演技很浮誇」、「王導和陳浩民合作的都是爛片」、「林子聰的表情太假了，做作，不該笑的時候還笑。出戲出戲！」、「晶哥點解又要曬（嘥）埋曬尼（呢）點錢啊，湊埋點錢拍多點大製作電影啦」，當中最主要的是「倚天屠龍記搞快點」，觀眾還是十分期待《倚天屠龍記》的面世！

陳浩民浮誇演技：