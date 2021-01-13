第一次不是你｜蔣家旻銀幕獻半裸露背戲　靠援交為江美儀籌換腎費

日前《萬千星輝頒獎典禮2020》中頒發多個獎項，當中以《愛．回家》乖乖女「馬子妮」一角廣為人知的蔣家旻，終憑劇集《反黑路人甲》大熱勇奪「飛躍進步女藝員」，其實多年來她都甩唔到鄰家女孩的特質，今次的大突破洗甩陣味之餘仲俾大家睇到另一個蔣家旻！

恭喜晒呀蔣家旻！（電視截圖）

其實在2013年，蔣家旻早就在電影《第一次不是你》中首次擔任女主角，電影由葉念琛執導，搭檔同樣首次擔任男主角的馬志威，蔣家旻更是葉念琛筆下的其中一位「阿寶」。

《第一次不是你》由馬志威、蔣家旻首次擔任男、女主角。（電影劇照）

蔣家旻為病母籌手術費 不惜做援交女

阿寶（蔣家旻 飾）和阿強（馬志威 飾）自幼是鄰居，一起在屋邨長大，順理成章大個之後開始拍拖。可惜寶媽（江美儀 飾）不幸患上腎衰竭，急需要六萬元手術費來換腎，身邊的親戚通通拒絕借錢幫忙。最後阿寶的鄰居芸姐（陳敏之 飾）提議她去援交籌錢。阿強初初同意該做法更答應會永遠守護阿寶，但在目睹現實後卻無法忍受一切，令兩人關係破裂，後來亦各有另一半，多年後二人就在朋友婚禮上重逢，通常回憶對分手男女來說特別容易舊情復熾，兩人更發生了關係。

蔣家旻在戲中多數以背心look登場。（影片擷圖）

演少年版佘詩曼爆紅 首任女主做「阿寶」

其實蔣家旻17歲出道，後來拍攝TVB劇《天與地》因演少年版佘詩曼而走紅，所以葉念琛就搵佢做女主角，今次蔣家旻在《第一次不是你》雖然同樣扮演一名鄰家女孩，但就是個為了手術費而去做援交的女生，加上蔣家旻的無辜樣，觀眾一定不會對她生厭。

蔣家旻因為要去做援交，原先打算跟馬志威發生首次性關係，不過戲名已經話俾大家知《第一次不是你》。（影片擷圖）

而在戲中，蔣家旻都有極突破的演出，一場她遲了起身的，即場在鏡頭前換衫、戴Bra、半裸玉背的戲份；一場她跟馬志威小時候想要踏出性的第一步時，在男方屋企除下內衣褲後，差點發生性行為的戲份；一場她做援交時，被客人欺騙遭到SM虐待及拍片，最終在後頸留下巨型疤痕；還有就是最後跟馬志威重逢後，兩人最終發生關係的情慾戲。其實在不同的場口中，都可以見到蔣家旻的變化，由小女孩、到了做援交女以及後來成為人妻不同的轉變，所以在《反黑路人甲》中的「水姐」雖然性感嫵媚，但其實她早已突破過自己的既有框框，在大銀幕上留下了大膽的演出。

當年蔣家旻在《愛回家》中被安排出國讀書，其實是被高層雪藏！（黃國立 攝）

其實蔣家旻當年拍攝《第一次不是你》還有個大插曲，原先TVB以為她拍的只是愛情片，沒想到有那裡多情慾戲，尺度極為驚人，對於她在《愛回家》中乖乖女的形象極之不付，有指她因此而得罪高層，拍咗5百多集的《愛回家》突然被安排出國進修，即時雪藏懲罰，最終雪了半年消失百幾集先進修完回歸馬家。不過其實蔣家旻該次被雪都另有得著，事關首次擔正做女主的她入圍了香港電影金像獎「最佳新演員」！

而在事隔多年後，談及蔣家旻當年在《第一次不是你》的大膽演出，她自言諗起都有尷尬：「如果依家要我咁樣，應該會考慮好多嘢，冇嗰個衝動，人大咗諗好多嘢，亦會擔心好多嘢。」