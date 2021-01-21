【拜登就任】賀錦麗就職典禮衣著　同《阿森一族》預言一模一樣？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-21 16:15

大家近日的焦點除了是拜登就職美國第46任總統外，網上最多人討論的話題應該就是《阿森一族》（The Simpsons），皆因這部卡通片又疑似成功預言了賀錦麗（Kamala Harris）在總統就職典禮時所穿的衣著。

阿森的二女莉莎成為美國史上第一位女總統。（《Bart To The Future》劇照）

據了解，這集名為「Bart To The Future」發生在2000年，當時阿森的二女莉莎成為美國史上第一位女總統，當時她的衣著竟與賀錦麗在總統就職典禮時所穿的衣著一模一樣，甚至兩人所戴的項鍊及耳環都是絕配的，然而有網民指出今次《阿森一族》棋差一著，皆因賀錦麗今次是就任副總統，但她也是首位黑人女副總統。無論如何，《阿森一族》又再次成為網絡熱話。

莉莎成為美國史上第一位女總統時的衣著，竟與賀錦麗一模一樣。（《Bart To The Future》劇照）

而在同一集中，莉莎女總統指出：「我們從特朗普總統身上繼承了大量的財政緊縮。」當時這集的編劇Dan Greaney曾經在2016年接受外媒《The Hollywood Reporter》訪問，並指出這是一個警告：「這對一個對美國的警告，這似是跌至谷底前最乎合邏輯的最後一站。我之所以要提出這建議，是因為它符合美國陷入瘋狂狀態的願景。」或者下次選舉，應該找一位《阿森一族》的編劇加入幕僚團隊。