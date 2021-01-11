《阿森一族》神預言美國國會遭衝擊　網民仲推敲出世界末日日期？

美國長壽卡通片《阿森一族》（The Simpsons）自1989年12月17日首次在螢幕亮相後，目前已經播出32季，合共695集，成為美國最長壽的處境喜劇。《阿森一族》曾經成功預言很多大事，如特朗普成為美國總統、迪士尼收購二十世紀霍士及Lady Gaga在超級盃鋼索飛人的演出等，近日有網民又發現它成功預言了美國示威者佔領國會，甚至還推敲出「世界末日」的日期。

美國總統特朗普的支持者早前衝擊國會大廈，事故最終造成5死，超過50人被捕。（Jose Luis Magana／美聯社）

美國總統特朗普的支持者在早前衝擊國會大廈，事故最終造成5死，超過50人被捕。美國副總統彭斯（Mike Pence）稱這是「黑暗的一天」，而當他重新進入會議廳時更表明：「你們沒有贏，暴力從來不會贏。」

沒想到，有《阿森一族》的粉絲發現，卡通片不僅預料到特朗普能成為美國總統，還成功預言了美國示威者佔領國會。據了解，《阿森一族》在1996年播出一集名為「The Day the Violence Died.」，當時國會進行修憲，容許「警員使用武力攻擊……那些自由派的怪胎。」而「憲法」就煽動示威者進入國會：「大家，大門已經打開！」於是引起一群武裝示威者衝擊國會大廈，而《阿森一族》的「神預測」又再增添一項。

沒想到《阿森一族》的神預言又再出現。（《阿森一族》劇照）

當時這集還惡搞了另一部動畫《Schoolhouse Rock!》的其中一首歌《I’m Just a Bill》。歌詞全是建議警察對不尊重國旗的示威者使用合法武力。如果修憲不獲通過，他會將「所有反對者粉碎，並會要求前任美國參議員泰德甘迺迪負責。如果他反擊，我會說他是同性戀。」

網民瘋傳這張擷圖，指這天將是「世界末日」的日子。（《阿森一族》劇照）

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除此之外，去年上映的其中一集在近期忽然又再爆紅。當時這集名為「Treehouse of Horror」是在萬聖節當天播映，其內容再因特朗普的支持者衝擊國會而受到關注。當時穿上全副武裝的荷馬鎮靜地坐在他的房頂上飲酒，而身後的畫面烽煙四起，儼如世界末日，而當天的日子就是1月20日，巧合地，當天也是特朗普卸任美國總統，拜登就職成為美國下任總統的日子。

《阿森一族》的神預言不斷成真，當中包括Lady Gaga在超級盃鋼索飛人的演出。（《阿森一族》劇照）

其實當時這集的內容是講述美枝致電丈夫荷馬，提醒他記得投票，之後莉莎更試圖讓父親荷馬記得特朗普擔任美國總統所做的50件事，可是荷馬最終都忘記投票，最終讓自己的小鎮陷入一片混亂，機械人出動維持秩序，片尾更出現《啟示錄》中代表「瘟疫」、「戰爭」及「饑荒」，和劇名「Treehouse of Horror XXXI.」的「四騎士」旗幟出現。網民瞬間瘋傳這集的擷圖，莫非9日後真的有大事發生？