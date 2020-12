【曼克】奧斯卡金像編劇係救人英雄？　神預言希特拉屠殺猶太人

由大衛芬查(David Fincher)執導;奧斯卡影帝加利奧文(Gary Oldman)主演的《曼克》(Mank)上周在Netflix上線。電影故事圍繞Herman J. Mankiewicz撰寫《大國民》(Citizen Kane)時的生活,其中一段故事是關於他從納粹德國手上拯救整條猶太人村莊的事跡,究竟此事是否真有其事呢?

由奧斯卡影帝加利奧文主演的《曼克》,以Herman J. Mankiewicz為主角的傳記劇情片。(《曼克》劇照)

在Herman J. Mankiewicz撰寫《大國民》的劇本前,他曾以不掛名形式協助多部著名電影編寫劇本,由銀幕年代一直到1950年代,其中包括《綠野仙蹤》及《Dinner at Eight》。當時他是荷里活公認具有聰明敏銳觸覺的人,但他也因為酗酒而聞名,許多評論學者認為他是影史上其中一位最具影響力的編劇。雖然《大國民》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎,但他的名氣總是比執導兼主演的Orson Welles略遜一籌。

Herman J. Mankiewicz有份撰寫《大國民》,並憑此作獲得奧斯卡最佳原著劇本獎,但他的名氣卻比Orson Welles(右)略遜一籌。(《大國民》劇照)

除此之外,影迷亦從《曼克》得悉Herman J. Mankiewicz曾協助一條有過百人的猶太人村莊,逃離納粹德國的控制,並到美國展開新生活。飾演Fraulein Frieda的Monika Gossman被Rita Alexander質疑,她明知Herman J. Mankiewicz有酗酒習慣,而且有反社會行為,但仍為他工作。當時Fraulein Frieda解釋,他曾經幫助她及其他100位的猶太人逃離納粹德國。

然而據《The Brothers Mankiewicz: Hope, Heartbreak, and Hollywood Classics》的作者Sydney Ladensohn Stern表示,Herman J. Mankiewicz從來沒有一位叫Fräulein Frieda的女管家,故這件事被質疑是虛構的。

有指Herman J. Mankiewicz曾幫助德國猶太人逃至美國。(《曼克》劇照)

然而又有反駁指,確實找到證據證實Herman J. Mankiewicz曾幫助當時住在納粹德國的猶太人逃到美國生活。據《Mank: The Wit, World and Life of Herman Mankiewicz》的作者Richard Meryman稱:「他成為數百名德國難民的官方贊助商,為這班陌生人逃到美國負起重任。」

Rita Alexander(左)從Fräulein Frieda口中得知Herman J. Mankiewicz的事跡後,向他致敬。(《曼克》劇照)

雖然對於Herman J. Mankiewicz協助拯救整條猶太人村莊的事跡存疑,但他確實預示希特拉將實行種族清洗政策,這一切要由Herman J. Mankiewicz的背景說起。Herman J. Mankiewicz的父母是德國猶太人,其父親Franz Mankiewicz在1892年由漢堡移居紐約。五年後,Herman J. Mankiewicz在紐約出生。雖然他離開了德國,但他仍心繫當地的猶太人,他是當時首批願意放棄德國市場而批評納粹主義的荷里活電影人。

Herman J. Mankiewicz是當時首批願意放棄德國市場而批評納粹主義的荷里活電影人。(《曼克》劇照)

在1933年,當時希特拉剛成為德國總理,同年Herman J. Mankiewicz就撰寫了題為《The Mad Dog of Europe》的劇本,故事講述獨裁者「Adolf Mitler」獲得至高無上的權力,還預示他將會實行種族清洗的政策,最終他的虛構故事成真,或因有此遠見,Herman J. Mankiewicz拯救猶太人逃離納粹德國的事跡是真有其事。