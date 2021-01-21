【沉默的羔羊】兩大連環殺人狂魔原型　涉及7位變態殺手真人真事

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-21 19:55

由茱迪科士打（Jodie Foster）及安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）不經不覺都踏入30周年，大家又是否記得戲中兩位恐怖殺人魔嗎？原來由Ted Levine所飾演的連續殺人魔Jame 'Buffalo Bill' Gumb，角色雖然全屬虛構，但據了解，導演借鏡了6名變態連環殺人兇手的真人真事放到該角色，如今就跟大家一同回顧這段歷史。

茱迪科士打及安東尼鶴健士主演的經典驚慄電影《沉默的羔羊》今年踏入30周年。（《沉默的羔羊》劇照）

《沉默的羔羊》講述由茱迪科士打飾演的年輕FBI實習探員，與上司獲同獲委派與權威精神科醫生兼食人魔Hannibal Lecter會面，從而獲得追尋戲中另一連環殺人狂魔Jame 'Buffalo Bill' Gumb的犯罪線索。雖然戲中兩名恐怖殺人狂全屬虛構，然而據了解，這兩位角色原來都是跟據真人真事所創建。如今首先介紹由奧斯卡影帝安東尼鶴健士所飾演的精神科醫生兼食人魔Hannibal Lecter。

由安東尼鶴健士飾演的Hannibal Lecter，原來借鏡了墨西哥醫生Alfredo Ballí Treviño。（《沉默的羔羊》劇照）

據原著小說Thomas Harris在2013年出版的《沉默的羔羊》小說25周年特別版記載，Hannibal Lecter這角色的原型原來是一位曾經懸壺濟世的墨西哥醫生Alfredo Ballí Treviño。據了解，當時20多歲的Thomas Harris是一名雜誌社撰稿員，有一次他要採訪一名被關在墨西哥監獄的美國殺人犯Dykes Askew Simmons，他當時因殺死三名年輕人而被墨西哥法院判處死刑。然而這位美國人都不是重點，皆因為這名美國人在獄中療傷的醫生，他才是Hannibal Lecter的原型。

當年Thomas Harris與獄中和醫生的對話啟發他創造Hannibal Lecter的靈感。（《沉默的羔羊》劇照）

據了解，Alfredo Ballí Treviño當年因為與同任醫生的同性伴侶發生口角，繼而用手術刀殺了他。之後Alfredo Ballí Treviño在浴缸中放血然後將分屍，並將屍塊裝在許多盒子內，訛稱是醫療廢物棄置。當時Alfredo Ballí Treviño被判死刑，他更是墨西哥司法史上最後一位被判死刑的罪犯。然而墨西哥當時再沒有執行死刑，因此他在服刑20年後獲得假釋，並在家鄉開設診所免費為窮人義診。直到2009年，81歲的他才離世。當年Thomas Harris與獄中和醫生的對話啟發他創造Hannibal Lecter的靈感。

《沉默的羔羊》讓安東尼鶴健士首次成為奧斯卡影帝。（《沉默的羔羊》劇照）

由Ted Levine所飾演的連續殺人魔Jame 'Buffalo Bill' Gumb，其角色原型多達6名變態連環殺人兇手。（《沉默的羔羊》劇照）

至於戲中另一位殺人犯Jame 'Buffalo Bill' Gumb的原型就複雜得多，據了解，一共借鏡了6名變態連環殺人兇手的真人真事。

點擊下圖了解6名變態連環殺人兇手的真人真事！