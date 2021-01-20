沉默的羔羊30年｜安東尼鶴健士親爆7大秘聞　導演到演員都非首選

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-20 21:10

由茱迪科士打（Jodie Foster）及安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）在1991年上映時叫好叫座，除了獲得超過2.7億美元全球票房外，還奪得五座奧斯卡獎項。兩位主角趁今年電影上映39周年，近日在網上重聚，更大談電影7大鮮為人知的秘聞。

《沉默的羔羊》在30年前上映時，成為限制級電影的傳奇之一。（IMDb 圖片）

《沉默的羔羊》在30年前的2月14日上映，並一躍成為荷里活的經典。當年電影全球票房大收超過2.7億美元（約21億港元），就當時限制級電影來說，是非常可觀的收益。再者電影當年獲7項奧斯卡提名，最終奪得最佳電影、最佳男及女主角等5項大獎，成為當屆的大贏家。事隔30年，58歲的茱迪科士打與83歲的安東尼鶴健士齊齊接受外國雜誌《Variety》的訪問，談及昔日拍攝《沉默的羔羊》的點滴。

導演Jonathan Demme、茱迪科士打及安東尼鶴健士分別成為當年奧斯卡最佳導演、最佳女主角及最佳男主角。（IMDb 圖片）

以為兒童故事

當中最有趣的秘聞相信是為何安東尼鶴健士會接拍《沉默的羔羊》，他解釋以為電影是「一部關於兒童的電影」。他回憶這段往事：「1989年時我身在倫敦，當時演出舞台劇《蝴蝶君》（M. Butterfly）。」其經理人就在此時送來劇本給他，當時他閱讀10頁劇本後就致電其經理人詢問是否落實：「因為這是我看過最好的劇本。」最後安東尼鶴健士完成閱讀劇本後，就與導演Jonathan Demme會面，討論他的角色。

《沉默的羔羊》在1991年上映時叫好叫座，還橫掃當年第64屆奧斯卡頒獎禮。（IMDb 圖片）

唔敢同影后對話

安東尼鶴健士還自爆雖然自己年紀比茱迪科士打大，但當時卻不敢跟她在片場說話：「我簡直不敢相信我的運氣，而且我不太敢跟你說話。因為她剛贏得奧斯卡獎。」其實早在拍攝《沉默的羔羊》前，茱迪科士打已經憑《暴劫梨花》（The Accused）成為第61屆奧斯卡獎最佳女主角獎。之後她再憑《沉默的羔羊》在第64屆奧斯卡頒獎禮中，第二度成為影后，而安東尼鶴健士則首度獲提名奧斯卡最佳男主角，並成功一擊即中。

安東尼鶴健士還自爆雖然自己年紀比茱迪科士打大，但當時卻不敢跟她在片場說話，皆因後者早已獲得奧斯卡影后寶座。（《沉默的羔羊》劇照）

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