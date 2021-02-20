拆彈專家2影評｜漏洞百出急速劇情反轉再反轉　觀眾睇到黑人問號

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-20 09:00

我多希望我可以在你走得太遠掉到世界的對面之前找到你給你一個擁抱告訴你，你沒有壞掉。 《我沒有打算和你解釋我的悲傷》潘柏霖

香港，是筆者想進電影院看《拆彈專家2》的主要原因，試著不看預告或影評，沒有特定期待地去看大螢幕，電影一開始的爆炸場面，與接下來貫穿電影的都是香港：有人物、有街景、有空拍、有夜景還有模型，東方之珠算不上我喜歡的城市也排不上想去旅遊的地點，但去過短短幾次的香港、看過香港作家的散文小說、作為多年港劇港片的觀眾，他的街道他的天際線他的地鐵卻是莫名的熟悉，到了這些年，在電視新聞頻頻出現的香港，不適出行的疫年想透過新的電影看看他。

對我而言，整個故事本身充滿了漏洞，節奏或剪接更是有點莫名，鏡頭的餘韻與伏筆都不足。那些說好一個電影故事的細節，讓觀眾認同的線索，彷彿潘柏霖的詩：《我沒有打算和你解釋我的悲傷》，似乎是故意不留給觀眾的了。他不解釋為何自信陽光的主角，嚴重受傷後，抗議被體制用完即丟不被了解後，是如何讓一個為救人會賭上自己的命的警官，走上明知必定會傷及無辜的爆炸恐怖攻擊。

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說來應只是我自己的超譯，但故事核心那些沒有解釋的心路歷程，理應會有心理師介入的療程，卻任由悲傷憤怒被拋棄累積壯大到徹底黑化？還有那些沒有解釋的故事組件，是來自身世、從警的經歷？或是來自主角沒有辦法走出：毫無警覺地放走一隻貓卻引爆炸彈，成了最難原諒的是自己判斷錯誤，不再以拆彈專家自豪？或是主角犯了拆彈現場的大忌，但因為他自己付出一條腿的代價，所以事後檢討報告中並沒有追究失誤，反而讓主角和最親近的隊伍失去連結？

現實生活的人並沒有責任義務向所有人解釋自己的悲傷或任何行為，但作為一個電影敘事，這個沒有打算和觀眾解釋的悲傷，卻讓我在電影院哭了。「不好意思，但我哭點很低。」沒有打算解釋或是不能解釋？不能說明自己為何生氣、為何悲傷、為何不能乖乖接受安排，如同那些在推理小說中，應在卻不在的東西，最難將息。

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電影中爆炸的沖天和贖罪的墜落，看完後其實有點想不起來特效畫面做得如何，但屬於香江的燈光夜景，卻是一眼入心底久久不願散去。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：挑高健身房，原文：微雷：沒有打算和觀眾解釋故事為何遇到香港就急轉再翻轉的《拆彈專家２》】