【阿凡達】占士金馬倫連拍四部續作　連影后琦溫斯莉都跟不上進度

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-24 17:45

奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet）在3年多前宣布加入《阿凡達》（Avatar）系列電影，與占士金馬倫（James Cameron）繼《鐵達尼號》（Titanic）後再度合作。然而故劍重逢，琦溫斯莉卻坦言因為「一個接一個」的拍攝，讓她無法知道自己正在拍攝哪一部作品。

奧斯卡影后琦溫斯莉在2017年10月3日獲占士金馬倫邀請加入《阿凡達》劇組。（Getty Images）

由占士金馬倫執導的《阿凡達》，電影在2009年上映時風靡全球，除了獲得多個獎項外，全球票房合共獲得27.89億美元收入，翌年更宣布開拍第二集及第三集。然而由於製作需時，這兩集的上映時間已經數度延期。雖然如此，但仍無阻占士金馬倫繼續探討《阿凡達》的宇宙，他在2016首次確認《阿凡達》將會有4部續集。

琦溫斯莉坦言因為「一個接一個」的拍攝，讓她有點跟不上進度。（jonplandau ／ IG圖片）

+ 7 + 7 + 7

除了舊有的演出陣容外，還有多位新演員加入，其中包括奧斯卡影后琦溫斯莉，她在2017年10月3日獲占士金馬倫邀請加入劇組。然而早前琦溫斯莉接受外媒外媒訪問時表示，由於「一個接一個」的拍攝，讓她無法知道自己正在拍攝哪一部《阿凡達》的續集作品：「我有點跟不上進度，因為我不知道他一次過拍攝幾多部作品。」她續指出，她當時與占士金馬倫同時拍攝兩部作品：「我的拍攝工作在2018年開始，但他們至今仍繼續拍攝，他們如今正在拍攝實景的部分。」

琦溫斯莉繼《鐵達尼號》後再度與導演占士金馬倫合作。（《鐵達尼號》》劇照）

雖然琦溫斯莉跟不上導演的步伐，但她坦言非常享受與導演合作，並十分慶幸她是《阿凡達》的一份子：「這是一次非凡的經歷。你可能會進入一個巨大，而且佈滿飛機的機庫，那裡什麼都可能發生。你想今天飛行嗎？你想在水中戰鬥嗎？當然，我們都會這樣做。」難怪琦溫斯莉最後表示，她十分慶幸能成為《阿凡達》的一份子。

琦溫斯莉因拍攝《鐵達尼號》而紅遍全球，她事隔20年後，再與占士金馬倫合作《阿凡達》系列電影。（《鐵達尼號》》劇照）

點擊下圖即睇琦溫斯莉曾為藝術犧牲的作品！