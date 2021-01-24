【天若有情】吳倩蓮親解被選中原因　拍戲前準備加入偶像女團

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-24 18:45

1990年上映的《天若有情》被奉為最經典的港產片之一，當年監製杜琪峯放膽起用來自台灣的新人吳倩蓮，造就了劉德華跟她成為經典銀幕情侶。在港片百花齊放的年代，究竟吳倩蓮如何擊敗眾多香港當紅女星，奪得這個角色呢？

拍《天若有情》時吳倩蓮只有22歲。（電影截圖）

吳倩蓮入行前就讀於國立藝術學院（國立臺北藝術大學前身），本來跟滾石唱片簽約接受新人培訓，準備以偶像女團成員出道，而杜Sir準備開拍《天若有情》，一心起用新人擔當女主角，剛巧張艾嘉將吳倩蓮薦給杜Sir，杜Sir看到其學生照，覺得她眉宇間有股倔強的氣息，相當貼切他心中的女主角特質，特意飛到台灣跟吳倩蓮碰面，最後就選中她成為《天若有情》的女主角。

呢一幕真係經典中的經典。（電影截圖）

吳倩蓮曾受訪憶述參加《天若有情》試鏡的過程，她指能夠突圍而出是因為一雙眼：「可能我是單眼皮，試鏡當時，一群美女中我最不好看，反而顯眼吧！」而吳倩蓮亦因為《天若有情》而走紅，往後拍了三十多部港產片，單單《天若有情》系列就拍足3集，另外亦做返本業當歌手出唱片，有名曲《天下浪子不獨你一人》，至2007年跟圈外人結婚後便淡出演藝圈，專心相夫教子。