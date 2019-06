【哥斯拉II】導演親自解畫　原來呢隻怪獸根本唔會死

《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla II: King of the Monsters)中一班巨獸連場激戰,為大家帶來震撼的視覺效果,不夠喉的話絕對要期待下年上映的《哥斯拉對金剛》(Godzilla vs. Kong)。

近日,導演兼編劇米高德格堤(Michael Dougherty)就親自解畫,大爆原來《哥斯拉II:王者巨獸》中這隻怪獸根本不會死,難道牠也會出現在下部作品?