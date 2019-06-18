【哥斯拉II】導演親自解畫　原來呢隻怪獸根本唔會死

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）中一班巨獸連場激戰，為大家帶來震撼的視覺效果，不夠喉的話絕對要期待下年上映的《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong）。 近日，導演兼編劇米高德格堤（Michael Dougherty）就親自解畫，大爆原來《哥斯拉II：王者巨獸》中這隻怪獸根本不會死，難道牠也會出現在下部作品？

摩斯拉犧牲生命讓哥吉拉變成「紅蓮哥吉拉」，最後才能打敗基多拉。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

由哥斯拉忠實粉絲米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters），戲中有大量怪獸亂鬥的刺激場面，再加上導演細心鋪排不少細節向過往《哥斯拉》系列電影致敬的細節，令不少影迷都覺得很回味。

+ 4 + 3 + 2

《哥斯拉II：王者巨獸》集齊日本東寶四大怪獸，有網民笑指這根本就是怪獸界的「復仇者聯盟」，同時也令不少影迷熱烈討論。早前就有人發現為何哥斯拉在海中心出招時，可以穩定地站在水面？有外國插畫家更設計了一系列插圖，爆笑解釋哥斯拉怎樣站在深海的水面。

插畫家解釋哥斯拉怎樣站在水面：

+ 4 + 3 + 2

而為了保護哥斯拉犧牲生命的摩斯拉，慘遭基多拉噴出的三重引力光線殺死，但片尾又有片段，講述人類尋獲摩斯拉蛋，令人好奇到底摩斯拉是否真的死了？還是會有摩斯拉的兒子出現？有粉絲更在Twitter問導演Michael Dougherty，到底摩斯拉死了沒有？導演就親自解畫：「摩斯拉是不會死的，牠只是進入另一個輪迴。」似乎看摩斯拉有好大機會會在之後的作品出現吧！