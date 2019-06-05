【哥斯拉II】片尾演員表都係彩蛋　第一代演員原來係中島春雄

香港的戲院有一個傳統，就是當正片完畢，開始播放片尾之時，總會全院開燈，然後戲院的工作人員就會入場等待散場做清潔，而座上的觀眾就會在一大堆人名、單位向上移的伴隨下逐一離場。但其實看片尾是一種對電影幕外工作者的一份尊重和致敬！某些大型電影公司總會在片尾放置彩蛋、製作花絮、NG片段、甚至是絕密片段，其目的都是希望觀眾將片尾看畢，令幕後功臣的名字最起碼都能在觀眾眼中略過。

最近熱播的電影《哥斯拉II王者巨獸》在片尾亦設有彩蛋，但未知各位觀眾又可有留意「演員表」呢？其實只要有仔細看，就會發現電影中4隻巨獸都有「演員」飾演，飾演哥斯拉的是哥斯拉；摩斯拉飾演摩斯拉；拉頓飾演拉頓；基多拉飾演基多拉，這個「演員表」成為不少觀眾的笑位之一。

片尾向中島春雄致敬

在《哥斯拉II王者巨獸》的片尾全部播放完畢後，出現了兩個致敬的彩蛋，分別為坂野義光以及中島春雄。兩位經典人物都是在2017年離世，坂野義光是1971年電影《哥斯拉對黑多拉》的導演，亦是2014年電影《哥斯拉》的製片人之一。至於中島春雄，即是哥斯拉的第一代真正演員！在1957年至1972年間，春雄一共飾演過12次哥斯拉，1956年又演過拉頓、1961年又演過摩斯拉幼蟲。由於大家都知道他就是穿在哥斯拉服內的演員，因此粉絲們都稱他為「哥斯拉先生」，玩具商更推出過多款中島春雄的人偶，大部分的形象都是上半身為春雄，下半身則穿著哥斯拉的腳部。不過春雄在2017年8月因為肺炎逝世，終年88歲。

一齊回顧吓中島春雄飾演嘅哥斯拉（圖片多自一眾哥斯拉粉絲）：