《阿拉丁》男主角失業兩年終獲Netflix片約　角色定型又扮王子？

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-01-27 22:00

迪士尼真人版《阿拉丁 Aladdin》雖然全球票房過10億美元，但扮演男主角阿拉丁的文拿馬蘇（Mena Massoud）事業卻並無迎來轉機，2019年底他曾向媒體抱怨，不僅沒有新片約，連試鏡的機會都冇。不過，據外媒Deadline報導，文拿馬蘇最近終於接到新片，他將和《不得鳥小姐 Ladybird》女星蘿拉馬蘭洛（Laura Marano）出演Netflix愛情片《The Royal Treatment》。

《星球大戰》中的成年阿拿堅、《吸血新世紀》狼人、《阿凡達》男主角等都是拍完一部大作就再無代表作甚至銷聲匿跡，按圖即睇荷李活10位「紅片唔紅人」男星：

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《The Royal Treatment》講述蘿拉馬蘭洛扮演的Isabella經營著自己的髮廊，她是個性格直來直去的女孩。文拿馬蘇扮演管理國家的王子，被迫要和不愛的女孩結婚。Isabella和朋友們得到了為皇家婚禮整頭的工作機會，她和王子在相處中明白了：需要尊重內心才能真正掌握自己的命運。

2019年底，文拿馬蘇曾無奈地對外媒抱怨：

一直保持沉默讓我很累，我想讓大家知道，演完《阿拉丁》之後，我收穫的並不總是鮮花和掌聲。『他一定賺了幾百萬，他肯定得到了很多片約……』這些全都沒有，從《阿拉丁》後，我沒接到過哪怕一次試鏡機會。 文拿馬蘇

國外網友對此表示很正常，因為很多觀眾睇《阿拉丁》，絕大部分是沖著韋史密夫（Will Smith）飾演的神燈而來，和娜奧美史葛（Naomi Scott）飾演的茉莉公主。韋史密夫負責搞笑，娜奧米負責顏值，而梅納飾演的阿拉丁確實被搶去風頭。

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